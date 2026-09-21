SOCIÉTÉ Faits divers

Périscolaire à Paris : un enfant de 3 ans retrouvé seul au Trocadéro

Par

2 minutes de lecture

Périscolaire à Paris : un enfant de 3 ans retrouvé seul au Trocadéro
Périscolaire à Paris : un enfant de 3 ans retrouvé seul au Trocadéro

Un enfant de 3 ans a quitté seul son école du XVIe arrondissement dimanche, à l’issue des temps d’activités périscolaires, avant d’être retrouvé au Trocadéro. L’incident relance les interrogations sur la surveillance exercée durant ces temps encadrés par la Ville de Paris. L’enfant n’aurait pas dû pouvoir quitter l’établissement sans accompagnement. Les circonstances exactes de cette fugue restent à éclaircir, mais l’affaire survient dans un contexte déjà tendu autour de la sécurité des enfants en dehors des heures de classe.

Des recommandations ignorées depuis dix ans

La sénatrice LR Agnès Evren a accordé un entretien au JDD dimanche pour dresser le bilan de sa commission d’enquête consacrée aux violences dans le périscolaire. Son constat est sévère : en dix ans, 50% des recommandations formulées pour améliorer le système n’ont jamais été appliquées. La rapporteure pointe des signalements encore mal tracés et s’interroge sur les procédures de recrutement des animateurs. Mardi dernier, un animateur a été condamné à Paris à cinq ans de prison, dont un sous bracelet électronique, pour agressions sexuelles sur neuf enfants d’école primaire. Cette sanction marque la première peine ferme prononcée dans le scandale du périscolaire parisien.

L’affaire avait éclaté en 2025, lorsque la mairie de Paris avait recensé 46 animateurs suspendus sur l’année, dont 20 pour des faits à caractère sexuel. Les dysfonctionnements répétés questionnent la capacité des autorités à garantir la sécurité des enfants confiés aux structures périscolaires. Les parents réclament désormais des mesures concrètes et une transparence accrue sur les contrôles effectués.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une