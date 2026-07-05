Un corps retrouvé dans le canal Saint-Martin à Paris

Un homme d’environ trente ans a été retrouvé mort samedi matin dans le canal Saint-Martin, à hauteur du quai de Valmy dans le 10e arrondissement de Paris. La découverte du corps a eu lieu tôt dans la matinée. La victime ne portait aucun papier d’identité sur elle au moment où elle a été repêchée, ce qui complique les premières investigations. Plusieurs indices laissent penser que le corps était resté immergé plusieurs jours avant d’être localisé.

Une enquête en cours pour identifier la victime

Les circonstances exactes de ce décès demeurent pour l’heure inconnues. Les enquêteurs travaillent désormais à identifier formellement la victime et à reconstituer les événements ayant conduit à sa mort. Une autopsie devrait être pratiquée dans les prochaines heures pour déterminer les causes du décès. Aucune hypothèse n’est pour l’instant privilégiée par les services de police, qui poursuivent leurs recherches.

Ce tragique événement survient alors que le canal Saint-Martin, très fréquenté dans l’est parisien, est autorisé à la baignade depuis la mi-juin dans le contexte d’une forte vague de chaleur. Le site, prisé des Parisiens pour ses berges ombragées, est devenu un lieu de rafraîchissement populaire durant l’été. Les autorités n’ont pas fait de lien entre l’ouverture à la baignade et la découverte du corps.