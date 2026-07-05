Escapade week-end : explorez la Loire à vélo

Rouler au fil des paysages, longer la Loire et voir apparaître le château de Chambord : voilà l’une des expériences proposées par l’itinéraire de la Loire à Vélo. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le plus long fleuve de France se découvre ainsi à bicyclette depuis plus de 20 ans.

La Loire est le plus long fleuve sauvage s’écoulant entièrement en France

Le château de Chambord à vélo, une étape incontournable

En chemin, de superbes paysages sur le fleuve, mais également les fameux châteaux de la Loire, des villages de charme, des parcs naturels, et des jardins remarquables. Entre Tours et Orléans, cet itinéraire continue de séduire. Pour faciliter l’expérience, un nouveau « pass Loire à Vélo » a été lancé et permet de partir de partir et de restituer son vélo dans l’une des quatre villes sélectionnées. Disponible en version numérique via l’application Tours City Pass, il permet d’organiser un séjour de deux à cinq jours avec une formule tout compris (hors hébergement et dîners), à partir de 89 euros. Ce dispositif s’inspire du modèle des City Pass et constitue une première en France pour ce type de parcours. Pour votre itinéraire, vous aurez le choix entre Tours, Amboise, Blois et Orléans.

Le château de Chambord

De superbes panoramas

En chemin, de superbes panoramas sur le fleuve, mais également les fameux châteaux de la Loire, des villes et des villages de charme et des parcs naturels. La découverte passe aussi par des visites de musées et de hauts lieux du patrimoine tels que Villandry, Azay-le-Rideau, Amboise, le Clos Lucé, Chambord, Chenonceau ou encore Chaumont-sur-Loire. Pour cette édition, 70 prestataires ont été sélectionnés par les offices de tourisme. Lancée en 2025 à l’occasion des vingt ans de « La Loire à Vélo », cette offre enrichie a également pour ambition de soutenir le dynamisme économique des territoires traversés par ce grand itinéraire cyclotouristique.

Au fil de la Loire, on contemple les bateaux traditionnels qui servaient autrefois à transporter des marchandises

CARNET PRATIQUE :

4 formules proposées : pour cette deuxième saison, le Pass renforce les possibilités d’itinérance. Il est désormais proposé pour des durées de 2 à 5 jours :

Pass 2 jours = 89 €

Pass 3 jours = 135 €

Pass 4 jours = 175 €

Pass 5 jours = 205€

Du 14 avril au 30 septembre 2026 :

+ de 70 partenaires : plus de 40 offres incluses et 30 offres en réduction ou avantages

4 points de retrait et dépôt des vélos : Tours, Amboise, Blois, Orléans

2 loueurs : Roue Lib et Détours de Loire

1 appli pour faciliter la découverte

https://www.tours-tourisme.fr