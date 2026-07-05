SPORT Coupe du monde

Minable ! Les Paraguayens ont insulté la maman décédée de Didier Deschamps

5 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Minable ! Les Paraguayens ont insulté la maman décédée de Didier Deschamps
Minable ! Les Paraguayens ont insulté la maman décédée de Didier Deschamps

Samedi soir, après la victoire de la France contre le Paraguay, Didier Deschamps a laissé entendre que les Paraguayens avaient insulté sa maman décédée. Le sélectionneur des Bleus a visé le banc adverse après la rencontre. Il a parlé d’insultes venues du camp paraguayen, sans détailler publiquement les mots employés, mais laissant clairement entendre que sa maman était visée.

Le sélectionneur des Bleus a ainsi annoncé : « Je me serais bien passé des insultes sur le banc d’en face, surtout certaines. »

Le Paraguay nie

Le sélectionneur paraguayen, Gustavo Alfaro, rejette cette accusation. Il reconnaît des tensions pendant le match, mais nie toute insulte visant la mère de Didier Deschamps. Il affirme ne rien avoir entendu de tel. Il assure aussi qu’il serait intervenu si des propos de ce type avaient été tenus : « Non, non, non, non. On ne peut pas tomber aussi bas dans le football. Je pensais que vous parliez de disputes entre joueurs.J’admire beaucoup Didier Deschamps et le respecte beaucoup. Bien sûr, il y a eu des différends mais non, non, non. Honnêtement, personnellement, je n’ai rien entendu de tel. Je ne pense pas, car je connais mon staff technique : nous ne tombons pas dans ce genre de bassesse. Le football n’est pas la guerre. Si j’avais entendu quelque chose de ce genre, je m’y serais opposé. Non, non, non… C’est inacceptable en toutes circonstances. »

Des mots difficiles à croire, tant les Paraguayens ont fair preuve d’un esprit lamentable, cherchant constamment à faire sortir les Bleus de leurs gongs…

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon