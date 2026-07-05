Fort Boyard – Effet de curiosité oblige,Cyril Féraud signe le meilleur lancement du jeu depuis des années

Pour sa première soirée avec Cyril Féraud aux commandes, Fort Boyard a rassemblé 2,754 millions de téléspectateurs sur France 2, soit 18,1% de part d’audience entre 20h50 et 22h30. La seconde partie a conservé 2,47 millions de téléspectateurs, pour 15,0% de part d’audience.

C’est un très bon démarrage pour le jeu estival. Le programme dépasse nettement les lancements des dernières saisons. Un score qui peut s’expliquer par l’effet de curiosité, et qui restera donc à confirmer toute la saison. ￼

2026 bat 2025, 2024 et 2023

À titre de comparaison, le lancement 2026 est très supérieur à celui de 2025. L’an dernier, le premier numéro avait réuni 2,059 millions de téléspectateurs et 15,6% de part d’audience. Cette année, Fort Boyard gagne donc environ 695 000 téléspectateurs et 2,5 points de part d’audience.

Par rapport au lancement 2024, l’écart est également important : le premier numéro de cette saison-là avait attiré 2,067 millions de téléspectateurs, pour 12,9% de part d’audience. Le lancement 2026 fait donc environ 687 000 téléspectateurs de plus et progresse de 5,2 points.

Même face à 2023, saison plus solide, le lancement de Cyril Féraud reste au-dessus. Le premier Fort Boyard de 2023 avait réuni 2,404 millions de téléspectateurs, pour 15,7 % de part d’audience. En 2026, le jeu gagne environ 350 000 téléspectateurs et 2,4 points sur ce lancement.

Un score supérieur à la moyenne

Le score de cette première 2026 est aussi au-dessus des moyennes de saison des dernières années. En 2025, Fort Boyard affichait une moyenne de 1,899 million de téléspectateurs et 13,6% de part d’audience ; en 2024, 1,906 million et 12,6% ; en 2023, 2,323 millions et 15,3%. Avec 2,754 millions et 18,1%, le lancement 2026 fait donc mieux que les moyennes de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et même 2020 en part d’audience. En nombre de téléspectateurs, il retrouve pratiquement le niveau moyen de 2020, qui était à 2,749 millions.