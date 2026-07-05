— Kylian Mbappé après France-Paraguay : «Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking, mais on sait aussi faire le sale football.»

L’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire difficile contre le Paraguay, samedi soir à Philadelphie. Les Bleus se sont imposés 1-0 dans un huitième de finale fermé, accroché, longtemps inconfortable. Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty. Un but suffisant pour envoyer la France au tour suivant, où elle retrouvera le Maroc.

Mbappé : « On sait aussi faire le sale football »

Après la rencontre, le capitaine français a insisté sur la capacité des Bleus à s’adapter à un match rugueux, loin de l’image d’une équipe uniquement portée vers le jeu offensif : « On savait quel type de match on allait avoir. Je pense qu’aujourd’hui, le match qu’on a eu, comment on l’a joué, c’est très bien. On a montré qu’on n’était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, désolé de l’expression. On n’a pas de problème avec ça.

Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking, qu’on allait juste venir faire des belles actions et des une-deux. Nous, on sait aussi faire le sale football. On l’a fait aujourd’hui, on a gagné et même là-dedans, on a été meilleurs qu’eux. C’est leur football, c’est leur manière de jouer. Tout le monde joue avec ses armes, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au foot, il n’y a qu’une seule manière, c’est de gagner. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on les a eus comme ça.

On passe à une étape supplémentaire, il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Achraf Hakimi ? Je pense qu’il m’a déjà écrit. On va se concentrer, on va jouer, on sait que c’est une très bonne équipe, on est très contents de jouer contre eux. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer notre chemin. »

Prochain match jeudi à 22h et le quart de finale contre le Maroc, à suivre sur M6 et beIN Sports.