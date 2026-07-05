Un navire environnemental exclu d’un défilé naval à New York pour des messages jugés politiques

Un navire appartenant à une organisation environnementale a été contraint de quitter un défilé naval organisé dans le port de New York, après la découverte de banderoles à caractère politique à bord, ont indiqué les garde-côtes américains. L’incident s’est produit lors des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis.

Le navire en question appartient à l’organisation Hudson River Sloop Clearwater, un groupe engagé dans la protection de l’environnement. Il participait au rassemblement de voiliers organisé dans le cadre du défilé Sail4th 250, un événement maritime commémorant la fête nationale américaine.

Selon un communiqué des garde-côtes transmis à Reuters, la décision d’exclure le navire a été prise après que des messages jugés politiques ont été identifiés à bord. Ces éléments ont été considérés comme incompatibles avec le caractère de la célébration.

L’incident intervient dans un contexte de festivités marquant le 250e anniversaire des États-Unis, où de nombreux événements publics sont organisés à travers le pays. Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte des messages affichés ni indiqué si des sanctions supplémentaires seraient prises.

Le défilé naval s’est poursuivi sans le navire concerné, tandis que les célébrations de la fête de l’Indépendance se sont déroulées dans le port de New York sous haute surveillance.