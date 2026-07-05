Le prince Harry se rendra seul à Londres, Meghan et leurs enfants resteront à l’écart de la capitale

Le prince Harry effectuera seul son déplacement à Londres la semaine prochaine. Son épouse, Meghan, ainsi que leurs deux enfants, Archie et Lilibet, ne l’accompagneront finalement pas dans la capitale britannique, a annoncé samedi le porte-parole du duc de Sussex.

Harry est attendu à Londres puis à Birmingham dans le cadre de plusieurs engagements officiels et d’événements caritatifs consacrés à la promotion des Jeux Invictus de 2027. Si Meghan et les enfants ne se rendront pas à Londres, leur participation à une partie du voyage ailleurs au Royaume-Uni n’a toutefois pas été totalement écartée.

Selon le quotidien The Telegraph, cette décision serait liée au refus d’une demande visant à obtenir une protection policière pour la famille. Le porte-parole du prince n’a pas confirmé cette information, mais a indiqué que la possibilité d’un déplacement à Birmingham restait à l’étude.

Le prince Harry a exprimé à plusieurs reprises son souhait de faire découvrir le Royaume-Uni à ses enfants, qui n’y sont pas retournés depuis plusieurs années. Il affirme cependant que les questions de sécurité compliquent l’organisation de tels déplacements.

La visite coïncide avec une décision de justice très médiatisée concernant les conditions de sécurité accordées au prince lors de ses séjours au Royaume-Uni. Malgré ces difficultés, son entourage assure qu’il continue d’examiner toutes les solutions permettant à sa famille de se rendre en Grande-Bretagne en toute sécurité.