Le GSIM revendique une série d’attaques contre des positions de l’armée malienne

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda en Afrique de l’Ouest, a revendiqué samedi une série d’attaques coordonnées contre des positions de l’armée malienne, affirmant avoir pris le contrôle d’au moins trois d’entre elles.

Le groupe djihadiste a diffusé cette revendication par l’intermédiaire de ses canaux officiels de communication. Ces affirmations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Plus tôt dans la journée, les forces armées maliennes avaient annoncé que plusieurs de leurs positions avaient été attaquées simultanément dans les localités d’Anéfis, Aguelhoc et Gao, dans le nord du pays, ainsi qu’à Sévaré, dans le centre, et à Kéniéroba, au sud de Bamako.

L’armée malienne a assuré avoir repoussé les assauts et déclaré que la situation était « totalement sous contrôle ». De son côté, le GSIM affirme avoir pris le contrôle d’au moins trois positions militaires, illustrant l’écart entre les versions des deux camps.

Ces attaques interviennent dans un contexte de forte dégradation de la sécurité au Mali, où les groupes djihadistes poursuivent leurs offensives malgré les opérations menées par les forces maliennes et leurs alliés.