Entrevue SOCIÉTÉ

Manifestations massives en France pour réclamer une loi contre les violences sexuelles

5 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Des milliers de personnes se sont mobilisées samedi dans une centaine de villes françaises pour demander au gouvernement une loi-cadre contre les violences sexuelles.

Manifestations massives en France pour réclamer une loi contre les violences sexuelles
Manifestations massives en France pour réclamer une loi contre les violences sexuelles

Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans une centaine de villes françaises pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Ces marches interviennent un mois après le début de l’affaire Lyhanna, qui a profondément ému le pays. Les cortèges ont scandé « Pour Lyhanna, on n’oublie pas ! », appelant les autorités à prendre des mesures concrètes. De nombreuses familles avec enfants ont participé aux rassemblements organisés à l’appel d’associations féministes et de défense des enfants.

Une loi-cadre réclamée

La principale revendication porte sur l’adoption d’une « loi-cadre intégrale » contre les violences sexuelles. Raphaëlle Rémy-Leleu, militante éco-féministe et conseillère de Paris, a déclaré à RMC espérer « que cette marche marquera l’impossibilité du retour en arrière ». Les manifestants exigent du gouvernement des actions en profondeur pour protéger les victimes et renforcer la répression des auteurs de violences.

La mobilisation, massive et nationale, témoigne de l’ampleur de l’indignation suscitée par les affaires récentes. Les organisateurs entendent maintenir la pression sur les pouvoirs publics pour obtenir des réformes législatives ambitieuses. L’ensemble des sources rapporte une participation importante, avec des cortèges réunissant familles, militants et citoyens engagés dans la lutte contre ces violences.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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