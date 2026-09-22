Gazole : vente d’été prolongée jusqu’au 15 novembre face aux tensions d’approvisionnement

Le gouvernement prolonge la vente de gazole d'été jusqu'au 15 novembre 2026, face aux tensions d'approvisionnement liées aux conflits au Moyen-Orient. Cette dérogation permet aux distributeurs de mieux gérer la transition vers le gazole d'hiver, nécessaire pour éviter des problèmes techniques en période froide.

Le gouvernement a publié ce lundi au Journal officiel un arrêté autorisant exceptionnellement la vente de gazole d’été jusqu’au 15 novembre 2026. Cette dérogation repousse de deux semaines l’obligation habituelle pour les distributeurs de commercialiser, dès le 1er novembre, un gazole dit « d’hiver », spécialement formulé pour résister aux basses températures. La mesure intervient sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient qui perturbent les circuits d’approvisionnement en carburants.

Une réponse aux difficultés logistiques

## Une réponse aux difficultés logistiques

Le gazole d’hiver se distingue de sa version estivale par sa composition adaptée aux conditions climatiques froides. Ce carburant spécifique évite notamment la formation de cristaux de paraffine qui peuvent obstruer les filtres et les injecteurs lorsque le mercure descend. La dérogation accordée par les autorités vise à permettre aux distributeurs de gérer la transition entre les deux types de carburant malgré les contraintes d’approvisionnement actuelles.

Cette décision rappelle une situation similaire vécue en mars dernier, lorsque la commercialisation anticipée du gazole d’été avait déjà été autorisée en raison de la guerre au Moyen-Orient. Les tensions géopolitiques continuent ainsi d’affecter le marché des carburants en France, contraignant les pouvoirs publics à adapter la réglementation pour maintenir l’approvisionnement des stations-service.