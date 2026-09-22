POLITIQUE

Carburants : le gouvernement présentera ses nouvelles aides mardi à 17 heures

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Carburants : le gouvernement présentera ses nouvelles aides mardi à 17 heures
Carburants : le gouvernement présentera ses nouvelles aides mardi à 17 heures

Le gouvernement dévoilera mardi 22 septembre à 17 heures ses nouvelles mesures destinées à atténuer l’impact de la hausse des carburants. La conférence de presse se tiendra à Bercy à l’issue des deux réunions organisées lundi par Sébastien Lecornu sur les approvisionnements énergétiques et les aides aux ménages.

Plusieurs membres du gouvernement doivent participer aux annonces, parmi lesquels Roland Lescure à l’Économie, Maud Bregeon à l’Énergie et au porte-parolat, David Amiel aux Comptes publics, ainsi que les ministres chargés de la pêche et du commerce. Le gouvernement a déjà confirmé que des dispositifs supplémentaires entreront en vigueur après le 30 septembre.

Montants et bénéficiaires encore inconnus

L’exécutif travaille notamment sur la poursuite du soutien aux travailleurs qui utilisent beaucoup leur voiture, les « gros rouleurs ». Une hausse du montant de l’aide ou un élargissement des critères ont été évoqués, mais aucun arbitrage définitif n’a encore été rendu public.

La conférence de mardi devra donc répondre à plusieurs questions : montant des nouvelles aides, niveau de revenus retenu, distances parcourues nécessaires pour en bénéficier et durée du dispositif. Le gouvernement assure parallèlement qu’il n’existe pas de risque général de pénurie à court terme.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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