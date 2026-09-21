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Budget 2027 : l’effort demandé aux retraités sera inférieur à 6 milliards d’euros, annonce Maud Bregeon

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Budget 2027 : l’effort demandé aux retraités sera inférieur à 6 milliards d’euros, annonce Maud Bregeon
Budget 2027 : l’effort demandé aux retraités sera inférieur à 6 milliards d’euros, annonce Maud Bregeon

Le gouvernement précise l’effort qu’il entend demander aux retraités dans le budget 2027. Invitée de LCI ce lundi matin, Maud Bregeon a assuré que leur contribution serait « inférieure à six milliards d’euros » sur les 54 milliards d’euros d’effort budgétaire annoncés par Sébastien Lecornu.

« Les retraités ne supporteront pas le gros de l’effort », a affirmé la porte-parole du gouvernement. Selon elle, la majeure partie des économies sera supportée directement par l’État. Elle conteste ainsi l’idée selon laquelle les pensionnés seraient « les vaches à lait du budget 2027 ».

Farandou défend un effort « proportionné »

Jean-Pierre Farandou a défendu la même ligne sur TF1. « Six milliards, cela représente 10 % de l’effort. Les retraités, c’est 25 % de la population. Il me semble que c’est raisonnable et proportionné », a estimé le ministre du Travail.

Les modalités exactes de cette contribution restent toutefois à déterminer. Sans mesure nouvelle, Maud Bregeon estime que les dépenses de retraites progresseraient d’environ 12 milliards d’euros en 2027, sous l’effet de l’indexation et de l’arrivée de nouveaux retraités. Le gouvernement pourrait donc chercher à réduire environ la moitié de cette hausse spontanée, tout en promettant de protéger les pensions les plus modestes. Le dispositif devra encore être débattu et voté au Parlement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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