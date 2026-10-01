Miss Universe France 2026: Maxime Teissier, l’une des favorites, abandonne le concours pour privilégier sa carrière de vétérinaire

Maxime Teissier, candidate prometteuse à Miss Universe France 2026, se retire du concours pour prioriser sa carrière vétérinaire. En raison de changements de dates incompatibles avec ses engagements professionnels, elle préfère se consacrer à ses projets à Dubaï. Son retrait s'inscrit dans un contexte mouvementé pour le concours, déjà affecté par des controverses.

Coup dur pour Miss Universe France à quelques jours du choix de celle qui représentera la France. Maxime Teissier, Miss Languedoc 2023 et quatrième dauphine de Miss France 2024, a décidé de se retirer de la compétition. À 22 ans, la jeune femme faisait partie des candidates encore en lice pour décrocher le billet français pour Miss Univers 2026. Maxime Teissier ne met en cause ni ses concurrentes ni le nouveau comité. Elle explique son retrait par un changement de calendrier devenu incompatible avec ses projets professionnels.

Sollicitée durant l’été après l’appel à candidatures lancé par Miss Universe France, Maxime Teissier avait passé un casting à distance avant de rejoindre les autres candidates près de Montpellier pour une semaine de préparation. Défilé, éloquence et anglais figuraient notamment au programme.

Lorsqu’elle avait accepté de participer, la finale devait se dérouler fin septembre. Plusieurs changements de dates ont ensuite repoussé l’échéance au début du mois d’octobre. Entre-temps, la jeune femme avait pris des engagements professionnels qu’elle ne souhaitait pas annuler : « Il y a eu plusieurs changements de dates dans l’organisation de la finale. Lorsque je m’étais engagée, mon emploi du temps concordait avec ce qui avait été initialement prévu, à savoir fin septembre. Mais je ne pouvais pas être disponible début octobre en raison de rendez-vous importants que j’avais calés. »

« J’ai fait le choix de prioriser ma carrière »

Car derrière son parcours dans les concours de beauté, Maxime Teissier mène surtout une carrière de vétérinaire. Après des études à Madrid, elle développe désormais plusieurs projets à Dubaï, notamment autour d’une clinique vétérinaire et d’une association consacrée aux animaux. La jeune femme assume donc de renoncer à une possible participation à Miss Univers pour ne pas compromettre son lancement professionnel : « Je suis vétérinaire, je viens d’être diplômée, et je suis en train de me lancer dans la vie professionnelle. J’ai de gros projets autour d’une clinique à Dubaï et d’une association autour des animaux. Je ne pouvais pas mettre tout cela en péril. J’ai fait le choix de prioriser ma carrière plutôt que le concours de beauté. »

Un choix d’autant plus important que sa présence à Miss Univers n’était pas garantie. Maxime Teissier faisait partie des finalistes françaises, mais devait encore être sélectionnée pour représenter officiellement la France : « Si j’avais été sûre dès l’été que j’allais représenter la France, j’aurais pu m’organiser en conséquence. Mais là, il y avait l’incertitude de ne pas être choisie et ce changement d’emploi du temps de dernière minute. »

Le retrait de Maxime Teissier arrive dans une période mouvementée pour Miss Universe France. La société Miss France s’est retirée du système Miss Univers et Indira Ampiot avait publiquement soutenu cette décision.

Maxime Teissier disposait pourtant d’un profil particulièrement identifié du public français. Élue Miss Languedoc 2023, elle avait participé à Miss France 2024, où elle avait terminé quatrième dauphine. Cavalière de saut d’obstacles, mannequin et créatrice de contenu, elle parle également français, anglais et espagnol.

Son retrait survient alors que Miss Universe traverse depuis plusieurs mois une succession de controverses. Pour Maxime Teissier, la décision est toutefois présentée sur un terrain strictement personnel et professionnel : après avoir tenté l’aventure Miss Universe France, elle choisit désormais de consacrer son temps à son métier de vétérinaire et à ses projets autour de la protection animale.