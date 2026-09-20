Miss Universe - Nawat publie un document embarrassant: l’organisation se dit «en mode crise» et obtient en urgence 1 million de dollars de Puerto Rico

Miss Universe traverse une crise financière, révélée par un échange daté du 9 septembre, où l'organisation demande en urgence 1 million de dollars à Porto Rico pour éviter de perdre des négociations avec ses fournisseurs. Ce document embarrassant renforce les accusations de Nawat Itsaragrisil sur la gestion financière défaillante de l'entité.

Nawat Itsaragrisil apporte une nouvelle pièce très embarrassante pour Miss Universe. Un échange daté du 9 septembre 2026 montre qu’un responsable financier de l’organisation réclame en urgence le déblocage d’argent à Puerto Rico en expliquant que Miss Universe est passé en « mode crise » avec ses fournisseurs et risque de perdre certaines négociations faute de disposer des fonds nécessaires.

Le courrier donne surtout du poids aux alertes répétées de Nawat sur la situation financière de Miss Universe. À 7h19, l’organisation décrit une urgence de trésorerie et demande que le paiement soit confirmé. À 7h47, soit seulement 28 minutes plus tard, la Puerto Rico Tourism Company répond que le versement est déjà en cours de traitement. Nawat affirme qu’il s’agit d’un nouveau paiement contractuel d’1 million de dollars et que l’argent est transféré dans la journée.

Miss Universe reconnaît noir sur blanc être «en mode crise»

Le message du 9 septembre porte l’objet « Sponsorship for Miss Universe ». Son auteur demande une confirmation du paiement et décrit sans détour la situation rencontrée avec les fournisseurs : « Nous sommes passés en mode crise avec nos fournisseurs et sommes sur le point de perdre des négociations parce que nous ne pouvons pas obtenir les fonds nécessaires. »

Le responsable financier poursuit en reconnaissant que les moyens disponibles sont déjà poussés à leurs limites : « Nous avons étiré nos ressources, mais comme vous pouvez le comprendre, un spectacle de cette ampleur nécessite un financement substantiel. » Il termine son courrier par : « J’attends avec impatience vos bonnes nouvelles ! »

Ces quelques lignes sont particulièrement embarrassantes pour Miss Universe. Depuis plusieurs semaines, Nawat dénonce publiquement la gestion financière de l’organisation et multiplie les documents destinés à étayer ses accusations. Cette fois, les propres écrits de Miss Universe montrent une organisation suffisamment en difficulté pour prévenir Puerto Rico qu’elle risque de perdre des négociations avec ses fournisseurs si l’argent n’arrive pas rapidement.

28 minutes plus tard, Puerto Rico annonce que le paiement est déjà lancé

La réponse de la Puerto Rico Tourism Company tombe à 7h47. Dans l’échange rendu public, aucune demande supplémentaire n’apparaît entre le courrier décrivant la crise financière et cette réponse. La PRTC écrit : « Le paiement est déjà en cours de traitement. Je vous enverrai la confirmation cet après-midi. Toujours à votre service. »

La chronologie est accablante. À 7h19, Miss Universe explique manquer des fonds nécessaires et être au bord de perdre certaines négociations avec ses fournisseurs. À 7h47, Puerto Rico indique que le paiement est déjà en traitement. Nawat affirme ensuite que ce million de dollars est effectivement transféré et remis à l’organisation le même jour.

Ce paiement est directement lié au million de dollars supplémentaire déjà révélé autour de Miss Universe et Porto Rico⁠. Quelques jours plus tard, Nawat avait également affirmé que le million avait bien été transféré malgré trois alertes adressées à Porto Rico⁠.

Nawat ne se contente plus d’accuser Miss Universe, il publie les documents

La défense de Miss Universe face à Nawat devient de plus en plus délicate. Le dirigeant thaïlandais ne se contente désormais plus d’affirmer que l’organisation rencontre des difficultés financières : il publie un courrier dans lequel Miss Universe utilise lui-même les termes « crisis mode » et reconnaît ne pas disposer des fonds nécessaires pour sécuriser certaines négociations.

Nawat résume l’épisode ainsi : « Malgré les problèmes financiers et opérationnels apparents, la PRTC était disposée à fournir le million de dollars supplémentaire en une seule journée. » Il poursuit : « Le million de dollars a ensuite été transféré et leur a été remis le jour même. »

Cette nouvelle publication renforce clairement sa riposte dans le bras de fer qui l’oppose à l’autre camp de Miss Universe. Nawat avait déjà publié des mouvements financiers précis pour étayer ses accusations concernant l’utilisation de l’argent de l’organisation⁠. Le nouvel échange du 9 septembre lui permet désormais d’appuyer un autre volet de ses déclarations : les difficultés financières immédiates rencontrées par Miss Universe.

4,5 millions de dollars avaient déjà été décaissés

Nawat souligne également que cette demande urgente intervient alors que plusieurs millions de dollars ont déjà été versés. Il évoque 4,5 millions de dollars décaissés avant ce nouveau million. Ce montant de 4,5 millions a ensuite été confirmé publiquement par la Puerto Rico Tourism Company lors de sa réunion du 15 septembre avec le Sénat portoricain, qui lui a demandé de fournir les justificatifs des dépenses effectuées avec les sommes déjà versées.

L’enveloppe publique prévue autour de Miss Universe 2026 atteint 8,7 millions de dollars. Le Sénat de Porto Rico examine désormais les contrats et les dépenses liés au concours, tandis que la PRTC s’est engagée à transmettre le budget détaillé, les preuves des paiements réalisés avec les 4,5 millions déjà décaissés, les audits des dépenses et les factures présentées par JKN Universe LLC.

Les propres mots de Miss Universe renforcent encore plus Nawat

Le plus embarrassant pour Miss Universe tient finalement dans quelques lignes rédigées par son propre responsable financier. Nawat affirme depuis des semaines que la situation financière et la gestion de l’organisation posent de graves problèmes. Miss Universe écrivait lui-même le 9 septembre être en « mode crise », manquer des fonds nécessaires et risquer de perdre des négociations avec ses fournisseurs.

Nawat dispose donc désormais d’un document qui confirme au moins un élément central de ses déclarations : à cette date, Miss Universe avait un besoin urgent d’argent pour poursuivre certaines opérations liées au concours. Et alors que l’organisation tente de combattre publiquement les accusations du dirigeant thaïlandais, celui-ci continue de répondre avec des courriers, des montants, des mouvements bancaires et des horaires précis.