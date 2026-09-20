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Irlande : un village de 1 200 habitants devient le rendez-vous des célibataires

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Irlande : un village de 1 200 habitants devient le rendez-vous des célibataires
Irlande : un village de 1 200 habitants devient le rendez-vous des célibataires

Chaque mois de septembre, le village de Lisdoonvarna, dans l’ouest de l’Irlande, accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs à l’occasion du « Matchmaking Festival ». Cette commune d’environ 1 200 habitants à l’année voit sa population fortement augmenter pendant cet événement consacré aux célibataires, qui attire près de 40 000 personnes.

Alors que les applications de rencontre se sont imposées dans les habitudes amoureuses, le festival conserve une approche fondée sur les rencontres en personne. Les rues du village, les hôtels et surtout les pubs deviennent pendant plusieurs semaines des lieux de socialisation où les participants espèrent nouer de nouvelles relations.

Une tradition qui attire des visiteurs du monde entier

Le « Matchmaking Festival » s’inscrit dans une longue tradition de rencontres à Lisdoonvarna. L’événement attire désormais des célibataires venus de différentes régions d’Irlande mais aussi de l’étranger, faisant de ce petit village un rendez-vous international pour les personnes à la recherche d’une relation. L’une des figures emblématiques du festival est Willie Daly, considéré comme l’entremetteur officiel de Lisdoonvarna. À 83 ans, il continue de recevoir les participants dans son bureau installé au Matchmaking Bar et de mettre en relation des célibataires selon leurs profils et leurs attentes.

Willie Daly affirme avoir contribué à former plus de 3 000 couples mariés au cours de son activité. Sa présence participe à maintenir l’identité particulière du festival, qui privilégie la rencontre directe et les échanges humains plutôt que la sélection de profils derrière un écran. À l’approche de la fin de l’édition 2026, Lisdoonvarna continue ainsi de défendre un modèle de rencontre fondé sur la proximité et les interactions sociales. Malgré le développement des plateformes numériques, le « Matchmaking Festival » conserve une fréquentation importante et reste un rendez-vous singulier du calendrier irlandais.

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