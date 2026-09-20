Entrevue Politique internationale

Énergie et sécurité : Emmanuel Macron et Mark Carney veulent renforcer la coopération franco-canadienne

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Énergie et sécurité : Emmanuel Macron et Mark Carney veulent renforcer la coopération franco-canadienne
Énergie et sécurité : Emmanuel Macron et Mark Carney veulent renforcer la coopération franco-canadienne

Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Mark Carney veulent approfondir la coopération entre la France et le Canada dans plusieurs secteurs stratégiques. Réunis ce dimanche à Saint-Pierre-et-Miquelon, les deux dirigeants ont notamment mis en avant l’énergie, la défense, les technologies et la nécessité pour leurs pays de préserver leur souveraineté dans un environnement international de plus en plus instable.

La question énergétique occupe une place particulière dans les discussions. Emmanuel Macron avait annoncé avant la rencontre vouloir renforcer les échanges avec le Canada en matière de produits pétroliers et de gaz naturel liquéfié afin de diversifier les approvisionnements français et de réduire la dépendance aux flux transitant par le détroit d’Ormuz. Le gouvernement canadien avait lui-même placé l’énergie, les minéraux critiques, l’aérospatiale et les technologies avancées parmi les sujets prioritaires de la visite.

Une coopération qui dépasse l’énergie

Les deux pays souhaitent également approfondir leurs partenariats en matière de défense, de spatial, d’intelligence artificielle, de technologies quantiques et de minéraux critiques. Saint-Pierre-et-Miquelon dispose notamment d’un intérêt stratégique dans le domaine satellitaire grâce à sa position dans l’Atlantique Nord.

La rencontre avait également une forte dimension politique. Emmanuel Macron et Mark Carney ont insisté sur la souveraineté de leurs deux pays et leur liberté de décision dans un contexte de tensions internationales. Le Canada et la France sont déjà alliés au sein de l’Otan et développent parallèlement leur coopération économique et stratégique avec l’Union européenne.

Aucun contrat chiffré de fourniture de gaz ou de pétrole ni aucune baisse garantie du prix de l’énergie en France n’a été annoncé à l’issue de la rencontre. Les discussions ouvrent surtout la voie à un renforcement des échanges et à de nouvelles solutions d’approvisionnement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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