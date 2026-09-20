Entrevue Présidentielle 2027

Face à Gabriel Attal, Marion Maréchal attaque le bilan migratoire du macronisme et ses appels à voter LFI

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Face à Gabriel Attal, Marion Maréchal attaque le bilan migratoire du macronisme et ses appels à voter LFI
Face à Gabriel Attal, Marion Maréchal attaque le bilan migratoire du macronisme et ses appels à voter LFI

Marion Maréchal a choisi l’offensive face à Gabriel Attal. Invitée ce dimanche 20 septembre dans « Franc-jeu », la nouvelle émission politique de Benjamin Duhamel diffusée sur France 2 et France Inter, la présidente d’Identité-Libertés est venue porter la contradiction au candidat Renaissance. Dès son arrivée sur le plateau, elle a donné le ton en s’en prenant à France Inter après la suppression de la chronique de Charles Sapin : « France Inter n’appartient pas à la gauche, mais à tous les Français », a-t-elle lancé.

Après cette entrée remarquée, Marion Maréchal a surtout cherché à ramener Gabriel Attal au bilan des années Macron. Sur l’immigration, elle lui a lancé : « Monsieur Attal, votre bilan migratoire est apocalyptique », avant d’avancer le chiffre de 1,9 million de nouveaux titres de séjour accordés au cours des six années pendant lesquelles il a occupé différentes fonctions gouvernementales. Un chiffre utilisé par l’eurodéputée pour contester le discours de fermeté désormais développé par l’ancien Premier ministre sur l’immigration.

Marion Maréchal rappelle le précédent LFI

L’autre moment de tension a concerné La France insoumise. Marion Maréchal a rappelé à Gabriel Attal qu’il avait appelé, lors des élections législatives de 2024, à faire barrage au Rassemblement national, y compris en votant pour un candidat LFI dans certains duels. À l’époque, alors Premier ministre, Gabriel Attal avait effectivement expliqué que « tout » le séparait de LFI mais que le RN était en situation d’obtenir une majorité et de gouverner, ce qui justifiait selon lui cette stratégie de second tour.

Pour Marion Maréchal, ce précédent permet de mettre en cause la stratégie actuelle de Gabriel Attal, qui durcit désormais fortement son discours à l’égard de La France insoumise. Elle cherche ainsi à souligner ce qu’elle considère comme une contradiction : dénoncer aujourd’hui LFI comme une force dangereuse tout en ayant appelé certains électeurs à voter pour ses candidats afin de battre le RN en 2024.

Le face-à-face a plus largement mis aux prises deux projets très éloignés à sept mois de l’élection présidentielle. Gabriel Attal venait notamment de défendre quelques jours auparavant son projet de création d’« États-Unis d’Europe » et revendique une ligne à la fois pro-européenne et plus ferme sur l’immigration. Marion Maréchal défend à l’inverse une droite attachée à la souveraineté nationale et veut placer la réduction de l’immigration parmi les priorités de 2027.

Pendant cette séquence relativement courte de « Franc-jeu », Marion Maréchal a donc surtout choisi de confronter Gabriel Attal à son propre bilan et à ses choix politiques passés plutôt que de dérouler son propre programme. Une stratégie offensive qui a donné lieu à plusieurs échanges tendus entre les deux responsables et installé un premier face-à-face direct entre deux lignes concurrentes pour la présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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