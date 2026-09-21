Allemagne : Die Linke s’impose à Berlin, l’AfD confirme sa progression

Die Linke remporte le scrutin régional à Berlin, dépassant la CDU, qui perd ainsi la mairie. Parallèlement, l’AfD connaît une forte progression, confirmant son ancrage territorial, notamment dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Ce résultat redéfinit le paysage politique allemand, marquant un élan pour Die Linke au milieu des difficultés passées.

Le parti de gauche radicale Die Linke remporte le scrutin régional berlinois, devançant les conservateurs de la CDU. Le même soir, l’extrême droite de l’AfD réalise une percée notable à la fois dans la capitale et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

C’est un résultat qui redistribue les cartes à Berlin. Die Linke, conduit par sa candidate Elif Eralp, est arrivé en tête du scrutin régional organisé dans la cité-État, recueillant entre 24,5 % et 26 % des suffrages selon les premières estimations. La formation de gauche radicale devance ainsi la CDU, le parti conservateur du chancelier Friedrich Merz, qui ne dépasse pas les 20 % et perd du même coup la mairie qu’elle dirigeait.

Ce vote régional dépasse toutefois le seul cas berlinois. La soirée électorale a été marquée par une nouvelle progression de l’Alternative für Deutschland, le parti d’extrême droite, qui réalise une percée significative dans la capitale fédérale et arrive en tête dans la région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, au nord-est du pays. Ce double résultat confirme une tendance lourde dans le paysage politique allemand, où l’AfD continue de consolider son implantation territoriale, y compris dans des bastions qui lui étaient jusqu’ici moins favorables.

Pour la CDU, la défaite berlinoise constitue un revers sensible pour Friedrich Merz, dont le parti cède une ville-région symbolique à une gauche radicale qui semblait pourtant fragilisée à l’échelle nationale ces dernières années. Die Linke, en difficulté dans plusieurs scrutins fédéraux récents, retrouve avec ce résultat une visibilité politique de premier plan.