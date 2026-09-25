Bac et brevet : les fautes de français pèseront désormais dans toutes les matières

À partir de la session 2027, la maîtrise du français sera explicitement prise en compte dans toutes les épreuves écrites du brevet et du baccalauréat, y compris en mathématiques, en histoire-géographie ou dans les spécialités scientifiques. Une note de service publiée par le ministère de l’Éducation nationale prévoit qu’au moins deux points soient consacrés à la qualité de la langue dans chaque épreuve. Orthographe, syntaxe, précision du vocabulaire, clarté du raisonnement et organisation des idées seront prises en compte. Le ministère précise également que, dans les disciplines où la rédaction occupe une place importante, une copie jugée très défaillante sur ces différents aspects ne pourra pas obtenir la moyenne.

La mesure ne signifie toutefois pas qu’une faute d’orthographe isolée entraînera automatiquement une pénalité identique dans toutes les matières. Le barème devra tenir compte de la nature de l’épreuve et de la production attendue. Le ministère fixe quatre dimensions communes d’évaluation et demande que chaque discipline intègre au minimum deux points consacrés à la maîtrise de la langue, avec la possibilité d’aller au-delà lorsque l’expression écrite constitue une compétence centrale. Les candidats bénéficiant d’aménagements liés notamment aux difficultés orthographiques ou syntaxiques devront par ailleurs voir leur situation prise en compte. Cette orientation prolonge une première étape engagée dès la session 2026, lorsque l’Éducation nationale avait demandé aux correcteurs d’accorder davantage d’attention à l’orthographe, à la grammaire, à la syntaxe et à la lisibilité des copies.

La nouveauté réside donc surtout dans la formalisation d’un barème commun à toutes les disciplines. Jusqu’ici, les qualités rédactionnelles pouvaient déjà entrer dans l’appréciation d’une copie, mais leur poids variait fortement selon les épreuves et les consignes de correction. Le ministère veut désormais faire de la maîtrise de la langue une compétence transversale. Le ministre Édouard Geffray a d’ailleurs résumé la philosophie de la réforme en indiquant qu’une expression insuffisante pourra coûter des points « quelle que soit la matière, y compris en mathématiques ». En français, l’exigence sera naturellement plus forte : les nouvelles modalités prévoient que la correction de la langue, la richesse du vocabulaire, la clarté du propos et la capacité à organiser une réflexion participent pleinement à la note, au point qu’une copie très faible sur l’ensemble de ces critères ne puisse atteindre 10 sur 20.

La mesure fait cependant débat sur ses effets réels. Le linguiste Rémi Soulé conteste l’idée qu’une sanction accrue dans les examens permettra mécaniquement d’améliorer la maîtrise du français et met notamment en garde contre un possible renforcement des inégalités entre élèves. Cette critique relève d’une analyse, et non d’un consensus parmi les spécialistes de l’éducation. Le gouvernement défend au contraire une logique de revalorisation des diplômes et des savoirs fondamentaux. L’enjeu dépasse donc la seule orthographe : à partir de 2027, un candidat pourra parfaitement maîtriser le raisonnement demandé en mathématiques ou connaître son cours d’histoire, mais perdre une partie de ses points si sa réponse est trop mal rédigée. Il ne faudra pas nécessairement écrire sans la moindre faute pour obtenir la moyenne, mais il deviendra beaucoup plus difficile de dissocier complètement le fond de la manière dont il est formulé.