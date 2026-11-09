Face aux perturbations dues aux blocages lycéens, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, propose d'organiser des cours de rattrapage pendant les vacances. Le calendrier du baccalauréat reste inchangé, tandis que des discussions sont prévues avec les représentants des élèves pour aborder divers sujets d'inquiétude.

Face aux perturbations provoquées par la mobilisation lycéenne, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, envisage d’organiser des cours de rattrapage pendant les vacances scolaires. Invité de France 2 ce lundi 9 novembre, il a confirmé que le calendrier du baccalauréat ne serait pas modifié. Une position qui intervient alors que les représentants des lycéens et des étudiants doivent être reçus à Matignon dans l’après-midi.

Les élèves qui ont perdu plusieurs heures d’enseignement en raison des blocages pourraient être invités à suivre des séances supplémentaires pendant les prochaines vacances. Édouard Geffray souhaite élargir le dispositif des stages de réussite, déjà utilisé dans certains établissements pour accompagner les élèves rencontrant des difficultés scolaires. Ces sessions pourraient notamment être organisées pendant les vacances de février et de printemps. Elles reposeraient sur la participation d’enseignants volontaires, rémunérés pour assurer des cours complémentaires, des exercices d’entraînement ou la reprise de notions qui n’auraient pas pu être abordées en classe. Le ministre entend ainsi limiter les conséquences pédagogiques du mouvement, particulièrement pour les élèves préparant les épreuves du baccalauréat.

Le gouvernement maintient parallèlement une ligne ferme concernant les blocages d’établissements. Édouard Geffray a rappelé que les lycéens disposent du droit de manifester, mais qu’ils ne peuvent pas empêcher leurs camarades d’accéder aux cours. Il considère que ces actions portent atteinte au droit à l’éducation et peuvent compromettre la préparation des examens. Le ministre a également évoqué la possibilité de sanctions lorsque des élèves entravent l’accès aux établissements. Il reconnaît toutefois que ces pratiques ne remettent pas en cause, à elles seules, la légitimité des revendications exprimées par les manifestants. Le mouvement lycéen intervient dans un climat de contestation plus large, marqué par des inquiétudes sur les conditions d’études, l’orientation et les perspectives offertes aux jeunes.

Le calendrier du baccalauréat restera inchangé

Malgré les heures de cours perdues, le ministère exclut pour l’instant tout report des épreuves du baccalauréat. Édouard Geffray estime qu’une modification du calendrier national créerait de nouvelles difficultés d’organisation et remettrait en cause le principe d’un examen commun à l’ensemble des candidats. Cette décision place les établissements face à un défi : permettre aux élèves de terminer leurs programmes tout en tenant compte des perturbations déjà enregistrées. Les stages de réussite constituent une réponse possible, mais leur efficacité dépendra du nombre d’enseignants volontaires, des moyens disponibles et de la participation des élèves concernés. Les familles pourraient également s’interroger sur l’organisation de ces séances pendant des périodes traditionnellement consacrées au repos.

La journée de lundi doit aussi être marquée par une rencontre entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les représentants des lycéens et des étudiants. Un premier échange est prévu de 15 h 30 à 17 heures, avant une réunion consacrée à l’avenir de Parcoursup jusqu’à 19 heures. La plateforme d’orientation vers l’enseignement supérieur figure parmi les principaux sujets de préoccupation des jeunes mobilisés. Le gouvernement souhaite engager des discussions sur son fonctionnement, mais également sur le contrôle continu et l’organisation des journées scolaires. Reste à savoir si ces échanges permettront de répondre aux revendications et de réduire les tensions dans les établissements. En attendant, le ministère privilégie le maintien des examens et le rattrapage des enseignements plutôt qu’une réorganisation générale de l’année scolaire.