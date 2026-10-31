L'Arabie saoudite lance la plateforme "Ahlan wa Sahlan", offrant des cours d'arabe en ligne accessibles à tous les niveaux. Adaptée aux débutants comme aux avancés, elle propose des exercices interactifs, des ressources pédagogiques, et des sessions avec des enseignants, dans le cadre d'une stratégie visant à promouvoir la langue arabe à l'international.

Apprendre l’arabe depuis chez soi, sans avoir besoin de se rendre dans un établissement spécialisé : c’est ce que propose l’Arabie saoudite avec sa plateforme numérique « Ahlan wa Sahlan ». Développé par l’Académie mondiale Roi Salman pour la langue arabe, ce dispositif permet aux internautes du monde entier de suivre un enseignement adapté à leur niveau, grâce à des exercices interactifs, des ressources pédagogiques et des cours dispensés à distance. Accessible notamment en français, la plateforme propose une formule gratuite et ambitionne de rendre l’apprentissage de l’arabe plus accessible à un public international.

Le programme s’adresse aussi bien aux personnes qui découvrent totalement la langue arabe qu’à celles qui souhaitent perfectionner leurs connaissances. L’enseignement est organisé autour de cinq niveaux, allant de l’initiation aux compétences avancées, selon une progression inspirée du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les apprenants peuvent travailler quatre compétences essentielles : la compréhension orale, l’expression orale, la lecture et l’écriture. Des dialogues, des exercices de vocabulaire, des activités de compréhension et des évaluations permettent de progresser à son rythme. La plateforme propose également des séances interactives avec des enseignants et prévoit la délivrance de certificats après la réussite de certains parcours.

Pour accéder au dispositif, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site officiel ahlan.ksaa.gov.sa, disponible dans plusieurs langues, dont le français. L’inscription s’effectue en créant un compte à l’aide d’une adresse électronique ou d’un compte de réseau social. Les utilisateurs peuvent ensuite découvrir les parcours proposés et sélectionner une formation correspondant à leurs connaissances. Le service est également accessible depuis un smartphone grâce à une application disponible sur Android et iOS. La plateforme précise que les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 16 ans. Si une formule gratuite permet de découvrir les contenus pédagogiques, certaines prestations peuvent relever d’offres payantes : il convient donc de vérifier les conditions du parcours choisi avant toute inscription.

Au-delà de l’enseignement linguistique, cette initiative s’inscrit dans la stratégie culturelle et éducative de l’Arabie saoudite, qui souhaite renforcer la présence de la langue arabe à l’échelle internationale. L’Académie mondiale Roi Salman multiplie depuis plusieurs années les projets numériques, les formations et les programmes destinés aux non-arabophones. L’objectif est notamment de faciliter l’accès à une langue utilisée dans de nombreux pays, mais dont l’apprentissage peut parfois être freiné par le manque de ressources pédagogiques adaptées. Pour les étudiants, les professionnels ou les personnes simplement curieuses de découvrir une nouvelle langue, cette plateforme représente une possibilité supplémentaire de se former à distance, avec un accompagnement structuré et des outils disponibles à tout moment.