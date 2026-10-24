Emmanuel Macron envisage une réforme de Parcoursup après une rencontre avec des représentants lycéens, malgré des demandes de suppression. Les discussions portent sur la transparence et l'équité du système, mais les changements pourraient être limités par des contraintes politiques et budgétaires. Une transformation progressive semble plus réaliste avant l'élection de 2027.

Emmanuel Macron a ouvert la porte à une transformation majeure de Parcoursup. Vendredi 23 octobre 2026, le président de la République a reçu pendant près de trois heures une vingtaine de représentants lycéens à l’Élysée, après plusieurs semaines de mobilisation. Si la présidence évoque une refonte du dispositif d’admission dans l’enseignement supérieur, les organisations de jeunesse continuent de réclamer sa suppression. Le gouvernement doit présenter de premiers engagements lundi 26 octobre, mais le calendrier politique et les contraintes budgétaires pourraient limiter l’ampleur des changements avant l’élection présidentielle.

La rencontre était particulièrement attendue après plus d’un mois de contestation dans les lycées. Vendredi après-midi, Emmanuel Macron a reçu des représentants des principales organisations lycéennes ainsi que des membres des conseils académiques de la vie lycéenne. À l’issue des discussions, l’entourage du chef de l’État a reconnu la nécessité d’une transformation profonde de Parcoursup, plateforme utilisée depuis 2018 pour organiser les admissions dans l’enseignement supérieur. Les échanges ont également porté sur l’état des bâtiments scolaires, les emplois du temps, les absences d’enseignants et les difficultés rencontrées quotidiennement par les élèves. Plusieurs représentants ont salué la possibilité de dialoguer directement avec le président, tout en regrettant l’absence de mesures immédiatement applicables. Pour l’Élysée, cette rencontre doit ouvrir une nouvelle phase de concertation. Pour les organisations mobilisées, elle ne constitue qu’une première étape.

Le principal désaccord concerne l’avenir même de Parcoursup. L’Union syndicale lycéenne réclame son abrogation, tandis que l’exécutif privilégie une refonte destinée à rendre la procédure plus compréhensible et plus transparente. À la sortie de l’Élysée, Ryad Rani, représentant de l’organisation, a résumé cette divergence en opposant la demande de suppression des lycéens aux propositions gouvernementales centrées sur la lisibilité du système. Les critiques portent notamment sur les critères de sélection des formations, le manque de transparence des procédures d’examen des candidatures et les inégalités perçues entre établissements scolaires. Parmi les pistes évoquées lors des premières réunions figurent une meilleure publication des critères locaux, l’anonymisation du lycée d’origine dans certains dossiers et l’augmentation du nombre de places dans les formations les plus demandées. Mais aucune de ces propositions n’a encore été définitivement arbitrée. Les représentants lycéens appellent donc à poursuivre la mobilisation, estimant que seule une pression durable permettra d’obtenir des décisions concrètes.

Une réforme possible avant 2027, mais probablement progressive

La question du calendrier représente désormais le principal défi pour le gouvernement. Avec une présidentielle prévue au printemps 2027, Emmanuel Macron dispose de quelques mois pour engager les transformations annoncées. Certaines évolutions techniques pourraient être introduites rapidement, notamment une présentation plus détaillée des critères utilisés par les établissements, une amélioration des informations transmises aux candidats ou des changements dans l’accompagnement à l’orientation. En revanche, remplacer entièrement Parcoursup nécessiterait de définir de nouvelles règles d’admission, d’organiser leur application dans des milliers de formations et de garantir la continuité des candidatures. Une telle réforme demanderait une préparation importante et pourrait nécessiter des modifications réglementaires ou législatives. Le ministère de l’Éducation nationale a d’ailleurs déjà publié un calendrier stable pour la session 2027, ce qui laisse penser que les changements immédiats concerneraient davantage le fonctionnement de la plateforme que son architecture générale.

L’autre enjeu est financier. Les organisations lycéennes et étudiantes demandent également davantage de places dans l’enseignement supérieur, un meilleur remplacement des professeurs absents et la rénovation des établissements. Plusieurs syndicats ont présenté un ensemble de dix propositions représentant un investissement estimé à dix milliards d’euros, notamment pour améliorer les bourses et augmenter les capacités d’accueil à l’université. Or ces demandes interviennent en pleine préparation du budget 2027, dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques. Le gouvernement avait déjà annoncé le déploiement accéléré de plus de 3 000 enseignants remplaçants et engagé des travaux sur la représentation des lycéens dans les instances éducatives. Le rendez-vous de lundi 26 octobre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu devra permettre de distinguer les mesures immédiatement applicables des réformes nécessitant davantage de moyens et de concertation. Pour Emmanuel Macron, l’enjeu consiste désormais à transformer une promesse politique en décisions vérifiables. Pour les lycéens, la question reste entière : Parcoursup sera-t-il réellement repensé ou simplement aménagé avant 2027 ?