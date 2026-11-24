La confiance des parents dans l'éducation nationale atteint un seuil critique, avec moins de 60 % d'entre eux convaincus que l'école assure les savoirs fondamentaux. Les inquiétudes portent également sur l'insertion professionnelle des jeunes, révélant un décalage entre les attentes des familles et la réalité perçue du système éducatif.

La confiance des familles dans le système éducatif français atteint un niveau historiquement bas. Selon un sondage réalisé par l’institut OpinionWay pour le groupe de réflexion VersLeHaut, moins de six parents sur dix font confiance à l’institution scolaire pour garantir à tous les élèves l’acquisition des savoirs fondamentaux. Un résultat préoccupant qui traduit les inquiétudes des familles concernant la capacité de l’école à remplir l’une de ses missions essentielles : transmettre les connaissances indispensables à la réussite des jeunes générations.

Les interrogations des parents concernent également les perspectives professionnelles de leurs enfants. Seuls quatre parents sur dix déclarent faire confiance au système éducatif pour accompagner les jeunes vers le marché du travail. Cette question, introduite pour la première fois dans le baromètre, met en évidence un décalage entre les attentes des familles et leur perception de l’efficacité de l’institution scolaire en matière d’insertion professionnelle.

L’école confrontée à une crise de confiance des familles

La maîtrise de la lecture, de l’écriture et des mathématiques demeure au cœur des préoccupations éducatives. Les difficultés scolaires, les inégalités entre établissements et les problèmes de recrutement des enseignants alimentent régulièrement les débats sur l’avenir de l’Éducation nationale. À ces enjeux s’ajoute la nécessité de mieux préparer les élèves aux transformations du monde professionnel, notamment face au développement de l’intelligence artificielle et à l’évolution des compétences recherchées par les entreprises.

Ce baromètre souligne ainsi un double défi pour l’institution scolaire : garantir l’acquisition des connaissances fondamentales tout en préparant efficacement les jeunes à leur avenir professionnel. La restauration de la confiance des familles passera notamment par une amélioration des apprentissages, un accompagnement renforcé des élèves et une orientation davantage adaptée à leurs aspirations. Au-delà des réformes successives, les résultats de cette enquête rappellent combien la crédibilité de l’école repose sur sa capacité à répondre concrètement aux attentes des parents.