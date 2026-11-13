Antisémitisme, appels à la violence: le compte «Marcel» démasqué sur X, un professeur d’histoire-géographie mis en cause

Le compte X « Marcel », attribué à Jean G., professeur d’histoire-géographie, est accusé de promouvoir des publications antisémites et des appels à la violence. Son identification entraîne des critiques visant l’Éducation nationale sur les implications éthiques d'un tel enseignant, particulièrement en ce qui concerne l'enseignement de la Shoah et des crimes nazis.

Le compte X « Marcel », suivi par plus de 200 000 abonnés et accusé d’avoir multiplié les publications antisémites et les appels à la violence, est au cœur d’une polémique après la divulgation de l’identité de son utilisateur présumé. Jean G., présenté comme professeur d’histoire-géographie au lycée privé sous contrat La Cadenelle, à Marseille, est désigné comme l’homme derrière ce compte influent de la sphère proche de La France insoumise. Parmi les propos qui lui sont attribués figurent des affirmations sur une prétendue domination des médias par les Juifs, des appels à la violence et des attaques contre Samuel Paty, le professeur assassiné en 2020. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, est directement interpellé.

Derrière « Marcel », un professeur d’histoire-géographie désigné publiquement

Pendant plus de 10 ans, le compte @realmarcel1 a publié des milliers de messages politiques sur X, anciennement Twitter. Avec environ 203 000 abonnés, son utilisateur s’est imposé comme une figure influente des réseaux sociaux, particulièrement active dans les échanges concernant La France insoumise et les adversaires de Jean-Luc Mélenchon.

Le compte @SwordOfSalomon a publiquement désigné Jean G. comme l’homme qui se cacherait derrière le pseudonyme « Marcel ». Il le présente comme professeur d’histoire-géographie au lycée privé sous contrat La Cadenelle, à Marseille, où il enseignerait notamment à des élèves de première et de terminale.

Cette identification, relayée par de nombreux internautes, n’a pas encore été confirmée de manière indépendante. Elle a néanmoins déclenché des demandes d’intervention auprès de l’Éducation nationale, compte tenu de la gravité des publications attribuées au compte.

« Les Juifs sont des nazis », « Les Juifs dominent les médias » : des propos antisémites dénoncés

Les accusations visant @realmarcel1 portent sur des messages qui reprendraient des stéréotypes antisémites particulièrement anciens. Le compte @Paris_finito lui attribue notamment deux déclarations : « Les Juifs sont des nazis » et « Les Juifs dominent les médias ».

Ces formulations ne constituent pas de simples critiques de la politique israélienne. La prétendue domination des médias par les Juifs est un thème classique de la propagande antisémite, utilisé depuis des décennies pour présenter une communauté religieuse comme détentrice d’un pouvoir occulte.

L’assimilation générale des Juifs aux nazis relève également d’une rhétorique particulièrement violente, qui détourne l’histoire de la Shoah pour stigmatiser les Juifs d’aujourd’hui.

Les opposants de « Marcel » lui reprochent par ailleurs d’avoir qualifié des personnalités françaises juives de « génocidaires », minimisé l’antisémitisme et relayé des accusations concernant l’influence supposée du CRIF sur la vie politique française.

Ces accusations sont graves. Les formulations reprises par @Paris_finito doivent toutefois être confrontées aux publications originales pour établir avec certitude leur auteur, leur date et leur contexte.

« Il faut tout cramer » : des appels à la violence également reprochés au compte

Les messages dénoncés ne concernent pas uniquement l’antisémitisme. Le compte « Marcel » est également accusé d’avoir encouragé des violences contre des adversaires politiques.

Parmi les déclarations recensées par ses détracteurs figure « Il faut tout cramer ». Une autre accusation porte sur un appel à « harceler, doxxer et tuer tous les fachos d’extrême droite ».

Le terme « doxxer » désigne la divulgation d’informations personnelles permettant d’identifier ou de localiser une personne, généralement dans le but de l’exposer à des pressions ou à du harcèlement.

La diffusion de menaces et les appels à commettre des violences peuvent constituer des infractions pénales. Leur gravité ne dépend ni des convictions politiques de leur auteur ni de l’identité de leurs cibles.

Les captures des publications originales seront déterminantes pour établir si ces appels ont effectivement été formulés par @realmarcel1 et dans quelles circonstances.

Samuel Paty traité de « sale islamophobe » : une accusation particulièrement grave

Une autre déclaration attribuée à « Marcel » concerne Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste islamiste.

Selon la publication de @Paris_finito, le compte aurait écrit : « Paty l’a bien cherché, ce sale islamophobe ».

L’authenticité de cette citation reste à établir. Si elle est confirmée, elle reviendrait à faire porter une responsabilité à un professeur assassiné après avoir présenté des caricatures de Mahomet dans un cours consacré à la liberté d’expression.

Samuel Paty avait été victime d’une campagne de dénonciation et de menaces avant son assassinat. Trois ans plus tard, Dominique Bernard, également professeur, était tué lors d’une attaque terroriste islamiste à Arras.

Les assassinats d’enseignants et les menaces contre l’école ont profondément marqué l’institution scolaire. La possibilité qu’un professeur d’histoire-géographie ait tenu de tels propos à propos de Samuel Paty exige une vérification particulièrement rigoureuse.

Un professeur chargé d’enseigner la Shoah et les crimes du nazisme

La profession attribuée à Jean G. donne à cette affaire une gravité supplémentaire. Un professeur d’histoire-géographie enseigne notamment la montée du nazisme, les persécutions antisémites, la Seconde Guerre mondiale et l’extermination des Juifs d’Europe.

Il doit expliquer aux élèves les mécanismes de la propagande antisémite, les politiques de discrimination et les conséquences de la déshumanisation de populations entières.

Si Jean G. est effectivement l’utilisateur de @realmarcel1 et si les messages incriminés sont authentiques, la contradiction avec ses responsabilités professionnelles serait particulièrement grave.

Comment enseigner les crimes du nazisme tout en diffusant des propos assimilant collectivement les Juifs à des nazis ? Comment expliquer les mécanismes de l’antisémitisme tout en reprenant des affirmations sur une prétendue domination juive des médias ?

Le lycée La Cadenelle est un établissement privé sous contrat avec l’État. Les enseignants concernés participent au service public de l’enseignement et sont soumis aux obligations attachées à leurs fonctions, notamment à la neutralité dans l’exercice de leur métier.

La liberté d’opinion politique ne saurait protéger des propos qui constitueraient des infractions pénales. Des comportements publics établis peuvent également entraîner des conséquences disciplinaires, selon leur nature et leur gravité.

Édouard Geffray interpellé : « Suspendre, sanctionner et licencier »

Les appels à une réaction du ministère de l’Éducation nationale se multiplient depuis la publication de l’identité présumée de « Marcel ».

Guillaume Herblot a directement interpellé Édouard Geffray, dénonçant la possibilité qu’un professeur ait diffusé pendant des années des propos antisémites et des appels à la violence tout en enseignant auprès de mineurs.

Son message réclame des mesures immédiates : « Vous avez désormais les éléments. Il est de votre devoir d’agir immédiatement : suspendre, sanctionner et licencier. Chaque jour de plus où cet individu reste face à des élèves est une faute. »

La direction du lycée La Cadenelle et le rectorat d’Aix-Marseille sont également concernés par ces demandes. Les autorités académiques sont appelées à vérifier l’identité de l’utilisateur du compte, à examiner les publications incriminées et à déterminer si une procédure administrative ou disciplinaire doit être engagée.

À ce stade, aucune suspension, procédure disciplinaire ou décision de licenciement visant Jean G. n’a été publiquement confirmée.

Après les accusations de haine et de harcèlement, « Marcel » réclame du soutien

La divulgation de l’identité présumée de « Marcel » a été suivie d’une réaction de @realmarcel1. L’utilisateur du compte a dénoncé la violence de la situation et demandé l’aide de ses abonnés.

« Bon ben je vais avoir besoin de beaucoup beaucoup de soutien parce que c’est ultra violent. Heureusement que vous êtes là. On va vite sortir de l’hébétude et agir. »

Cette réaction a provoqué de nombreuses critiques. Le compte @Paris_finito a notamment opposé les propos violents précédemment attribués à « Marcel » à ses déclarations actuelles contre le harcèlement.

Il lui prête désormais des positions telles que « Le doxxing, c’est mal », « La violence et le harcèlement sont des pratiques dégueulasses » ou encore « J’ai peur pour mon boulot et ma famille ».

L’internaute conclut son message par une formule ironique : « Comme quoi, tout le monde peut changer, même ceux qui semblent être une cause perdue. Il suffit de les mettre face à leurs responsabilités et la lâcheté reprend le dessus. »

La dénonciation du harcèlement par l’utilisateur de « Marcel » n’efface pas les éventuelles responsabilités liées à ses propres publications. Inversement, les accusations portées contre lui ne justifient ni menaces ni divulgation illégale d’informations personnelles.

L’Éducation nationale appelée à vérifier les faits et à prendre ses responsabilités

Le scandale concerne désormais directement l’Éducation nationale. Les accusations portent sur un compte influent, suivi par plus de 200 000 personnes, dont l’utilisateur présumé exercerait une mission d’enseignement dans un établissement sous contrat avec l’État.

Les messages dénoncés concernent l’antisémitisme, les appels à la violence et l’assassinat de Samuel Paty. Ils touchent donc à des questions que les professeurs d’histoire-géographie ont précisément la responsabilité d’aborder dans leurs cours.

La confirmation de l’identité de l’utilisateur, l’authentification des publications et l’examen de leur éventuel caractère pénalement répréhensible sont indispensables pour déterminer les suites à donner.

Le ministère de l’Éducation nationale, le rectorat d’Aix-Marseille et le lycée La Cadenelle sont désormais publiquement interpellés. Aucune mesure administrative ou judiciaire concernant Jean Gondran n’a été confirmée à ce jour.