Noémie Wira mise sur la transmission avec La Dictée pour Tous

Noémie Wira, journaliste engagée, détaille son parcours et son implication dans l’initiative La Dictée pour Tous, qui vise à stimuler l’intérêt des jeunes pour la langue française. Elle prône également une approche journalistique axée sur le terrain, tout en explorant de nouveaux formats numériques pour rendre l’information plus accessible.

Journaliste à BFMTV, Noémie Wira a accordé un entretien à TVMag.info. À cette occasion, elle est revenue sur son parcours, de ses débuts dans le management à son passage par France 5, Public Sénat, Euronews, LN24 puis BFM Business, tout en détaillant son engagement récent auprès de La Dictée pour Tous. Pour la journaliste, cette initiative représente une manière différente de transmettre et d’aller à la rencontre des jeunes.

Noémie Wira explique avoir été séduite par le caractère à la fois éducatif, populaire et fédérateur de La Dictée pour Tous. Elle a notamment participé à un événement réunissant environ 300 élèves, au cours duquel elle a pu sortir de son rôle habituel de journaliste pour se placer davantage dans une logique de transmission. Elle défend l’idée de redonner aux jeunes le goût des mots en sortant d’une approche trop scolaire et en créant davantage de passerelles entre ce type d’initiative et l’Éducation nationale.

La transmission comme fil rouge

Dans cet entretien, la journaliste insiste également sur l’importance du terrain dans son métier. Face à la multiplication des débats en plateau et à l’accélération provoquée par les réseaux sociaux, elle estime que le rôle du journaliste reste d’abord d’aller chercher l’information, de rencontrer les personnes concernées et de rapporter les faits avant de les commenter. Elle plaide ainsi pour un équilibre entre information, analyse et présence sur le terrain.

La transmission semble désormais constituer un véritable fil rouge dans son parcours. Noémie Wira souhaite poursuivre son engagement associatif, notamment auprès de Médias Handicap, tout en réfléchissant à de nouveaux formats numériques. Elle évoque notamment l’idée de développer des contenus de décryptage destinés aux jeunes sur YouTube ou les réseaux sociaux, avec l’objectif d’aller chercher les publics là où ils s’informent aujourd’hui. Une manière de prolonger, dans le numérique comme dans ses engagements, la même volonté de rendre l’information et la culture plus accessibles.