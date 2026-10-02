POLITIQUE

Sénat : tensions autour de Claude Malhuret, des élus proches de David Lisnard ont tenté de constituer un nouveau groupe

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Sénat : tensions autour de Claude Malhuret, des élus proches de David Lisnard ont tenté de constituer un nouveau groupe
Sénat : tensions autour de Claude Malhuret, des élus proches de David Lisnard ont tenté de constituer un nouveau groupe

Le « mercato » du Sénat provoque des tensions jusque dans la majorité sénatoriale. Plusieurs élus liés à Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard, ont envisagé de constituer un nouveau groupe parlementaire avec des sénateurs issus d’autres formations. La tentative n’a, pour l’instant, pas abouti mais elle a notamment révélé des divisions au sein du groupe Les Indépendants présidé par Claude Malhuret.

David Lisnard confirme que plusieurs sénateurs réfléchissent à la constitution d’un « groupe d’indépendants et de libéraux ». Le maire de Cannes assure toutefois ne pas être personnellement à l’origine de la manœuvre. Plusieurs nouveaux élus appartiennent à Nouvelle Énergie tout en conservant des liens avec LR, Horizons ou d’autres formations de droite et du centre.

Une fronde autour de Claude Malhuret

Selon plusieurs sources citées par Public Sénat, ces discussions se sont croisées avec des tensions internes au groupe Les Indépendants. Le sénateur Horizons Louis Vogel aurait cherché à prendre la présidence du groupe à Claude Malhuret, avant que soit envisagée l’hypothèse d’un groupe dissident. Louis Vogel n’a pas répondu au média parlementaire sur ces affirmations. Le terme de « putsch », employé par certains sénateurs interrogés, relève donc de leur description des événements.

Claude Malhuret a finalement été réélu à la présidence des Indépendants par les seize sénateurs présents lors du vote. Quatre élus étaient absents, dont Louis Vogel. Le groupe, qui comptait vingt membres avant le renouvellement sénatorial, reste donc constitué mais les discussions ne sont pas nécessairement terminées.

David Lisnard assume de son côté vouloir structurer un pôle de parlementaires Nouvelle Énergie afin de donner davantage de poids à ses propositions dans la perspective de la présidentielle de 2027. Les sénateurs disposent jusqu’à lundi 16 heures pour fixer définitivement leur appartenance à un groupe, laissant encore quelques jours aux négociations.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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