Entrevue POLITIQUE

Budget 2027 : face à la crise des lycées, le gouvernement retire déjà les frais d’inscription en BTS et prépas

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Budget 2027 : face à la crise des lycées, le gouvernement retire déjà les frais d’inscription en BTS et prépas
Budget 2027 : face à la crise des lycées, le gouvernement retire déjà les frais d’inscription en BTS et prépas

Quelques heures seulement après avoir présenté son budget 2027, le gouvernement retire déjà l’une de ses mesures. Édouard Geffray a annoncé jeudi soir sur France 2 l’abandon du projet visant à imposer des frais d’inscription aux étudiants non boursiers en BTS et en classes préparatoires.

La mesure figurait pourtant dans la copie budgétaire présentée le matin même en Conseil des ministres. Elle devait modifier le principe de gratuité dont bénéficient actuellement les étudiants de BTS et de classes préparatoires dans les établissements publics. « On est prêts à retirer cette mesure », a annoncé le ministre de l’Éducation nationale au journal de 20 heures.

Un premier recul en pleine mobilisation lycéenne

L’annonce intervient alors que le gouvernement fait face depuis plusieurs jours à une importante mobilisation dans les lycées. Les revendications portent notamment sur les moyens consacrés à l’Éducation nationale, les professeurs absents et les conditions d’enseignement. Le contexte de contestation a pesé dans la décision de ne pas maintenir la disposition.

Ce recul ne signifie pas que les autres mesures du budget 2027 sont définitivement arrêtées. Le PLF et le PLFSS présentés jeudi constituent les projets initiaux du gouvernement et vont désormais être examinés et amendés au Parlement. Mais l’abandon des frais d’inscription en BTS et prépas constitue une première modification importante de la copie gouvernementale quelques heures seulement après sa présentation.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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