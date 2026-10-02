Kev Adams et Chantal Ladesou quittent Mask Singer: «Moins de naturel, moins de magie», ils expliquent leur décision

Kev Adams et Chantal Ladesou annoncent leur départ de Mask Singer pour la dixième saison, invoquant la nécessité de préserver la magie et la fraîcheur du programme. Leur décision est également influencée par la volonté de ne pas tomber dans la répétition et la caricature. Ils poursuivront cependant leur collaboration au cinéma dans La Maison de nos rêves.

C’est un changement important pour Mask Singer. Kev Adams et Chantal Ladesou ne participeront pas à la dixième saison du divertissement de TF1. Les deux enquêteurs ont expliqué leur décision au micro de RTL, quelques jours avant le début du tournage de cette nouvelle édition. Pour Kev Adams, présent depuis la création du programme en France, le moment était venu de partir avant de faire « la saison de trop ». Chantal Ladesou reconnaît de son côté que le départ de son complice a directement pesé dans son choix.

TF1 a depuis officialisé un jury presque entièrement renouvelé pour la saison 10 de Mask Singer. Michaël Youn sera le seul enquêteur de la précédente édition à conserver son fauteuil. Il sera rejoint par Élodie Poux, Arnaud Ducret et Constance Gay.

Kev Adams ne voulait pas faire « la saison de trop »

Kev Adams était devenu indissociable de Mask Singer. L’humoriste participait au programme depuis son lancement sur TF1 en 2019 et aura été présent pendant neuf éditions, en comptant les différentes versions de l’émission.

Malgré son attachement au programme, il estime aujourd’hui être arrivé au bout de l’exercice. « Je pense avoir fait mon temps au sein de l’émission. Les gens nous disent qu’ils nous adorent dans Mask Singer. Alors forcément, ça fait un petit pincement au cœur. On a toujours envie de faire plaisir au public », explique-t-il.

Kev Adams garde pourtant un excellent souvenir de ces années passées autour de Camille Combal. « Ça a été une expérience magique et exceptionnelle. Je pensais pas prendre autant de plaisir quand j’ai démarré », confie-t-il.

Mais à force de reproduire le même exercice, l’humoriste dit avoir senti que la spontanéité pouvait finir par disparaître. « On ne peut pas jouer constamment la surprise quand ça fait neuf ans qu’on fait le programme. À un moment donné, il y a moins de naturel et moins de magie », reconnaît-il.

Après de longues discussions avec TF1, Kev Adams a donc préféré arrêter. « Ce programme est tellement génial qu’il mérite d’avoir des enquêteurs qui ont une fraîcheur de dingue pour l’accompagner. Je suis content de laisser ma place, content de ces neuf saisons », assure-t-il.

Ce départ a lieu quelques semaines après une autre aventure télévisée pour l’humoriste, éliminé d’America’s Got Talent avant les quarts de finale.

Chantal Ladesou : « Il ne faut pas devenir une caricature »

Chantal Ladesou est arrivée à la même conclusion. L’humoriste et comédienne estime elle aussi qu’il était préférable de partir avant que son rôle d’enquêtrice ne devienne répétitif. « À un moment donné, il ne faut pas devenir une caricature. J’avais l’impression que j’avais bien moins de choses à donner », explique-t-elle.

Son emploi du temps particulièrement chargé entre cinéma, théâtre, radio et spectacles compliquait également sa participation à une nouvelle saison. Mais un autre élément a définitivement fait pencher la balance : le départ de Kev Adams.

« Le fait que Kev quitte le programme, ça m’a décidé à faire la même chose. Je me suis dit : “Je vais pas le faire sans lui parce qu’on avait créé un couple magnifique” », confie Chantal Ladesou. Au fil des saisons, les deux humoristes avaient développé une complicité devenue l’un des ressorts du jury. Chantal Ladesou n’avait donc pas envie de poursuivre l’aventure sans lui.

Trois départs parmi les quatre enquêteurs

Kev Adams et Chantal Ladesou ne sont pas les seuls à quitter Mask Singer. Laurent Ruquier avait déjà décidé de ne pas participer à cette dixième saison afin de privilégier notamment ses activités théâtrales. L’animateur avait annoncé son départ de Mask Singer plusieurs mois auparavant.

Sur les quatre enquêteurs de la saison précédente, seul Michaël Youn reste donc en place. Élodie Poux revient dans le programme tandis qu’Arnaud Ducret et Constance Gay font leur arrivée autour de la table. Camille Combal conserve de son côté la présentation du divertissement.

Cette dixième saison sera donc la première de l’histoire française de Mask Singer sans Kev Adams parmi les enquêteurs.

Kev Adams et Chantal Ladesou bientôt réunis au cinéma

Le départ simultané des deux humoristes ne signe pas pour autant la fin de leur duo. Kev Adams et Chantal Ladesou partagent l’affiche de La Maison de nos rêves, réalisé par Claude Zidi Jr. et attendu dans les salles le 7 octobre 2026.

Kev Adams y joue aux côtés de Camille Aguilar un jeune couple qui pense avoir trouvé une solution pour devenir propriétaire grâce à l’achat en viager d’une maison. Chantal Ladesou incarne la propriétaire âgée des lieux, dont l’état de santé va finalement bouleverser les plans des nouveaux acquéreurs.

Jonathan Lambert, Michel Jonasz, Guillaume Bouchède, Bernard Farcy et Daniel Prévost figurent également au casting. Kev Adams et Chantal Ladesou tournent donc ensemble la page Mask Singer, mais leur complicité se poursuit désormais sur grand écran.