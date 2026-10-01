Samuel Paty: France 2 repousse à 2027 la diffusion de "La Rumeur", son téléfilm prévu pour le sixième anniversaire de son assassinat

France 2 reporte la diffusion du téléfilm La Rumeur, consacré aux derniers jours de Samuel Paty, initialement prévue pour octobre 2026, à 2027. Ce retard est dû à la sortie en salles d'un autre film sur le même sujet, L'Abandon, et aux enjeux de programmation de France Télévisions.

France 2 a décidé de repousser la diffusion de La Rumeur, son téléfilm consacré aux 11 derniers jours de Samuel Paty. La fiction devait initialement être programmée à l’automne 2026, autour du 16 octobre, date du sixième anniversaire de l’assassinat du professeur d’histoire-géographie. Elle ne sera finalement pas diffusée avant 2027.

Réalisé par Rodolphe Tissot, La Rumeur est pourtant terminé depuis plusieurs mois. Le téléfilm de 90 minutes a également déjà été présenté au Festival de la fiction de La Rochelle en septembre.

Julien Gaspar-Oliveri incarne Samuel Paty

Dans La Rumeur, Julien Gaspar-Oliveri interprète Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, après une campagne de haine déclenchée autour d’un cours consacré à la liberté d’expression.

Cécile Bois figure également au casting, aux côtés notamment d’Éric Caravaca, Manel BenYoucef et Jawad Derraji. Le scénario est signé Alice Géraud et s’inspire du roman graphique Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof, de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais.

Le téléfilm revient sur les onze derniers jours de la vie de l’enseignant et sur l’engrenage qui a conduit à son assassinat. Une affaire qui continue de marquer l’actualité, six ans après les faits. En octobre 2025, Léa Salamé et Julian Bugier avaient notamment suscité une polémique après avoir confondu à l’antenne Samuel Paty et Dominique Bernard.

La ressortie de L’Abandon bouleverse la programmation

Le report de La Rumeur s’explique notamment par la présence dans les salles de cinéma d’un autre film consacré à Samuel Paty. L’Abandon, réalisé par Vincent Garenq avec Antoine Reinartz dans le rôle du professeur et Emmanuelle Bercot, est ressorti au cinéma le 23 septembre 2026, après une première sortie le 13 mai.

France Télévisions a participé au financement de ce long-métrage. Le groupe public considère donc qu’une diffusion de La Rumeur sur France 2 au même moment pourrait mettre les deux œuvres en concurrence.

Une personne au sein de France Télévisions explique : « Cela nous coupe l’herbe sous le pied. Ce serait contre-productif de proposer notre fiction alors que le film est à nouveau à l’affiche au cinéma. » Une autre souligne la situation particulière du groupe public : « C’est compliqué de le mettre à l’antenne maintenant alors que nous avons aussi cofinancé le long-métrage. »

Un téléfilm à 1,5 million d’euros

La question du calendrier n’est pas la seule explication. France Télévisions doit également composer avec le coût de sa grille. La Rumeur représente une production d’environ 1,5 million d’euros.

Manuel Alduy, directeur du cinéma de France Télévisions, confirme que la fiction n’est pas abandonnée et doit bien être proposée au public en 2027. Il explique que le groupe doit régulièrement réorganiser ses programmes afin de répartir ses productions les plus coûteuses sur l’ensemble de sa grille.

Ce report intervient alors que France Télévisions a déjà été au centre de plusieurs polémiques concernant le traitement télévisé de la mémoire des enseignants assassinés. Après la confusion entre Samuel Paty et Dominique Bernard dans les JT de France 2, la direction de l’information avait adressé un message interne à ses équipes pour rappeler les exigences de rigueur.

Les producteurs de La Rumeur ne cachent pas leur déception

Du côté de la production, le changement de calendrier est mal accueilli. L’équipe avait justement organisé le tournage et la livraison du téléfilm afin que France 2 puisse le programmer autour du 16 octobre 2026. Hubert Besson, producteur au sein d’And So On Media, ne cache pas sa déception : « On est déçus car on a livré le téléfilm pour qu’il soit disponible à la date anniversaire de la mort de Samuel Paty. »

Il estime également que l’actualité rend la diffusion de cette fiction particulièrement pertinente et conteste l’idée selon laquelle la présence de L’Abandon au cinéma empêcherait sa programmation sur France 2: « Je ne vois pas pourquoi le retour au cinéma du long-métrage empêcherait une diffusion à la télévision. Il y a de la place pour les deux œuvres : elles racontent la même histoire mais pas de la même façon. »

La Rumeur sera finalement diffusé en 2027

France Télévisions assure donc que La Rumeur sera bien diffusé. Seule la date change : aucune programmation précise n’est encore annoncée, mais le téléfilm doit arriver sur France 2 dans le courant de l’année 2027. Le public devra ainsi attendre plusieurs mois supplémentaires pour découvrir Julien Gaspar-Oliveri dans le rôle de Samuel Paty, alors que la fiction avait été conçue et achevée avec l’objectif d’être proposée autour du sixième anniversaire de l’assassinat de l’enseignant.