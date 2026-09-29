«Le Maillon faible» : Olivier Minne réunit les sosies de Céline Dion, Rihanna, SCH, Zlatan et Mylène Farmer sur M6

Le Maillon faible consacre une émission spéciale aux sosies de célébrités, avec Olivier Minne à l'animation. Huit candidats, imitant des figures variées comme Céline Dion et Zlatan, s'affrontent dans des épreuves de culture générale. Cette édition, programmée le 17 octobre, s'inscrit dans la dynamique croissante de l'animateur sur M6.

Le Maillon faible prépare une émission spéciale entièrement consacrée aux sosies. Samedi 17 octobre à 18h40, Olivier Minne accueillera sur M6 huit candidats ressemblant à des personnalités très différentes, de Céline Dion à Rihanna, en passant par SCH, Zlatan Ibrahimović, Mylène Farmer ou encore le personnage de Jack Sparrow. Une édition dans laquelle l’apparence ne suffira évidemment pas : les candidats devront surtout répondre correctement aux questions et éviter l’élimination.

Huit sosies face à Olivier Minne

Pour cette émission, Le Maillon faible abandonne le casting traditionnel au profit de huit candidats sélectionnés pour leur ressemblance avec des célébrités ou des personnages particulièrement reconnaissables.

Alban se présente en sosie de Julien Doré, Séverine en Céline Dion, Erwan en Cyril Lignac et Lily en Rihanna. Jérémie ressemble au rappeur SCH, Fabien à Zlatan Ibrahimović, Nicolas Sparrow incarne Jack Sparrow tandis qu’Amande se glisse dans la peau de Mylène Farmer.

La mécanique du jeu reste fidèle au principe du programme : culture générale, rapidité, mémoire et stratégie. Au fil des manches, les candidats doivent enchaîner les bonnes réponses tout en évitant de devenir celui ou celle que les autres décideront d’éliminer.

Olivier Minne promet de ne ménager personne

Cette spéciale permet surtout à Olivier Minne de multiplier les remarques sur les ressemblances de ses candidats. Plusieurs répliques prononcées par l’animateur pendant l’émission donnent le ton.

Face aux participants, Olivier Minne demande notamment : « Qui regrette de ne pas être le sosie d’Einstein ? » Il prévient également l’un d’eux : « Vous allez sortir all by yourself et personne n’ira où tu iras. » Une formule construite autour de titres associés à Céline Dion.

L’animateur poursuit avec « Qui n’est que la première syllabe du mot sosie ? », avant de lancer à un autre candidat : « Vous êtes arrivé comme un sosie, vous repartez en taxi. »

Olivier Minne poursuit son installation sur M6

Cette émission confirme la place prise par Olivier Minne dans les divertissements de M6. L’animateur, qui a quitté France Télévisions pour rejoindre le groupe M6⁠, multiplie depuis son arrivée les projets sur la chaîne.

Il a notamment repris les commandes du Maillon faible. Une précédente émission spéciale avait déjà été annoncée autour des candidats des Traîtres⁠ réunis dans ⁠Le Maillon faible⁠.

M6 lui a également confié d’autres formats, dont Quel est l’âge de votre cerveau ?⁠ et le retour annoncé de Money Drop⁠.

« Le Maillon faible » a doublé l’audience de sa case

M6 accompagne cette spéciale sosies de chiffres concernant les performances de la première saison. La chaîne indique avoir doublé l’audience de la case par rapport à la saison précédente, avec 10% de part d’audience auprès des 4 ans et plus, 13% auprès des 25-49 ans et jusqu’à 1,1 million de téléspectateurs hors J+9.

M6 met également en avant le résultat obtenu le 29 novembre 2025, présenté comme un record d’audience de la marque sur la chaîne hors émissions en prime time avec des célébrités : 1,6 million de téléspectateurs, 13% de part d’audience sur les 4 ans et plus et 18% auprès des 25-49 ans.

La spéciale sosies du Maillon faible, présentée par Olivier Minne, sera diffusée samedi 17 octobre à 18h40 sur M6 et M6+.