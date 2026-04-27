Le Maillon faible revient en prime time sur M6 avec une spéciale «Les Traîtres»

M6 prépare une édition spéciale du jeu culte Le Maillon faible, diffusée en prime time. Cette soirée réunira 16 personnalités ayant marqué l’émission Les Traîtres, dans un format mêlant culture générale, rapidité et stratégie. L’émission sera présentée par Olivier Minne, qui reprend les codes du jeu tout en les adaptant à cette édition spéciale.

Un concept fondé sur la culture générale et l’élimination

Le principe du Maillon faible reste inchangé : les candidats doivent répondre correctement à des questions de culture générale afin de faire progresser la cagnotte. À la fin de chaque manche, ils votent pour éliminer celui ou celle qu’ils considèrent comme le maillon faible.

Dans cette spéciale, l’intérêt repose aussi sur le profil des participants. Habitués aux alliances, au bluff et aux retournements de situation dans Les Traîtres, ils devront cette fois se montrer rapides, précis et solides face aux questions.

Une soirée placée sous le signe de la stratégie

M6 présente cette édition comme un rendez-vous où les anciens candidats des Traîtres pourront faire jouer leurs souvenirs, leurs rivalités et leurs affinités. Les votes pourraient ainsi être influencés autant par les performances au jeu que par les relations nouées lors de leur précédente participation.

La chaîne mise donc sur un mélange entre compétition, humour, règlements de comptes et culture générale.

16 personnalités réunies pour l’occasion

Cette spéciale rassemblera notamment plusieurs personnalités issues de différentes saisons des Traîtres. Les candidats devront s’affronter manche après manche, jusqu’à ce qu’un seul participant reste en lice.

Parmi les noms annoncés figurent notamment Sophie Davant, Armelle, André Bouchet, Arié Elmaleh, Ginger Bitch, Major Mouvement, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Frédérique Bel, Christine Bravo, Sylvie Tellier, David Douillet, Anthony Colette ou encore Isabelle Morini-Bosc.

Une diffusion sur M6 et en streaming

L’émission est annoncée pour une diffusion jeudi 21 mai à 21h10 sur M6. Elle sera également disponible en streaming sur M6+, selon la communication officielle de la chaîne.