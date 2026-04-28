Coup de filet spectaculaire au Mexique : “El Jardinero”, chef clé du cartel de Jalisco, capturé

Les forces spéciales mexicaines ont arrêté Audias Flores, connu sous le surnom d’« El Jardinero », l’un des principaux commandants du puissant cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), dans l’État de Nayarit, à l’ouest du Mexique. L’annonce a été faite lundi par le ministre de la Sécurité, Omar Garcia Harfuch, marquant un nouveau coup porté à l’une des organisations criminelles les plus influentes du pays.

Selon les autorités, Flores a été capturé alors qu’il se cachait dans un fossé de drainage, à l’issue d’une vaste opération mobilisant des moyens aériens et terrestres. Des avions et des hélicoptères ont été déployés, avec un appui en matière de surveillance fourni par les États-Unis, soulignant la coopération étroite entre les deux pays dans la lutte contre les cartels de drogue.

Audias Flores occupait une position stratégique au sein du CJNG, contrôlant de larges portions du territoire le long de la côte pacifique mexicaine. Il était considéré comme un successeur potentiel de Nemesio Oseguera, alias « El Mencho », figure emblématique du cartel, tué lors d’une opération de sécurité en février dernier. Sa capture pourrait ainsi fragiliser davantage la structure de commandement du groupe.

Le CJNG est l’un des cartels les plus puissants et les plus violents du Mexique, impliqué dans le trafic international de drogue, notamment vers les États-Unis. Les autorités mexicaines espèrent que cette arrestation portera un coup significatif à ses activités, bien que les experts soulignent régulièrement la capacité de ces organisations à se reconstituer rapidement.

Les circonstances précises de l’arrestation n’ont pas été entièrement détaillées, mais les forces de sécurité auraient encerclé la zone avant de procéder à l’interpellation. Aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles violences lors de l’opération.

Les autorités ont indiqué qu’Audias Flores pourrait être extradé vers les États-Unis, où il est susceptible de faire face à des accusations liées au trafic de drogue. Cette éventualité s’inscrit dans une stratégie plus large visant à juger les chefs de cartel devant la justice américaine, considérée comme plus apte à traiter ces dossiers complexes.