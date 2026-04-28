Afghanistan : l’UNICEF alerte sur une pénurie massive de femmes dans la santé et l’éducation

L’UNICEF tire la sonnette d’alarme : l’Afghanistan pourrait perdre plus de 25 000 enseignantes et agentes de santé d’ici 2030 si les restrictions imposées aux femmes ne sont pas levées.

Dans un rapport publié récemment, l’organisation onusienne souligne que les politiques des talibans, au pouvoir depuis 2021, ont déjà fortement réduit l’accès des femmes à l’éducation et au marché du travail.

Les autorités ont notamment limité l’enseignement des filles à l’âge de 12 ans et interdit aux femmes d’occuper la majorité des emplois publics, affectant directement les secteurs clés de l’éducation et de la santé.

Selon les projections, jusqu’à 20 000 enseignantes et plus de 5 000 professionnelles de santé pourraient disparaître d’ici la fin de la décennie, aggravant une situation déjà critique pour les services publics.

Le rapport estime également qu’au moins un million de filles sont actuellement privées d’éducation, un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2030 si aucune mesure n’est prise.

L’UNICEF appelle les autorités talibanes à lever ces restrictions, avertissant que leur maintien pourrait avoir des conséquences durables sur le développement du pays, notamment en matière d’accès aux soins et d’éducation pour les générations futures.