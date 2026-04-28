Trump rejette la proposition iranienne, les espoirs de paix s’amenuisent

Le président américain Donald Trump s’est montré insatisfait de la dernière proposition formulée par l’Iran pour mettre fin au conflit en cours, selon un responsable américain, réduisant encore les perspectives d’un accord rapide.

Le plan iranien proposerait de reporter toute discussion sur le programme nucléaire à la fin de la guerre, en se concentrant d’abord sur d’autres points de tension, notamment la sécurité maritime dans le Golfe.

Une approche jugée inacceptable par Washington, qui insiste pour que la question nucléaire soit traitée dès le début des négociations, considérée comme un élément central du conflit.

Par ailleurs, Téhéran exige la levée du blocus imposé par les États-Unis avant toute avancée diplomatique, une condition qui complique davantage les discussions.

Cette divergence fondamentale entre les deux parties intervient alors que la guerre, entamée il y a près de deux mois, continue de peser lourdement sur les marchés mondiaux, perturbant notamment les approvisionnements énergétiques et alimentant les tensions inflationnistes.

Malgré des échanges récents entre responsables américains et iraniens, les positions restent éloignées, laissant entrevoir une impasse diplomatique durable.

Dans ce contexte, les espoirs de désescalade rapide s’amenuisent, tandis que la communauté internationale s’inquiète des répercussions économiques et sécuritaires d’un conflit prolongé.