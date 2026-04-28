États-Unis : plus de 1 000 agents de la TSA quittent leurs postes en pleine crise budgétaire

Plus de 1 000 agents de la Transportation Security Administration (TSA) ont quitté leurs fonctions depuis le début du blocage budgétaire affectant le Department of Homeland Security (DHS), selon les autorités américaines.

Cette vague de départs intervient après plusieurs semaines sans salaire pour les quelque 50 000 employés de la TSA, conséquence directe de la paralysie budgétaire entamée à la mi-février.

Les effets se font déjà sentir dans les aéroports à travers les États-Unis, où les temps d’attente aux contrôles de sécurité peuvent atteindre jusqu’à quatre heures, perturbant fortement le trafic aérien.

Pour pallier le manque de personnel, des agents de Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont été déployés en renfort dans certains aéroports.

La crise s’inscrit dans un bras de fer politique entre démocrates et républicains autour du financement du DHS et des politiques migratoires mises en œuvre par l’administration de Donald Trump.

Les démocrates conditionnent leur soutien budgétaire à des modifications des règles encadrant l’action de l’ICE, tandis que le camp républicain défend une ligne dure en matière de sécurité et d’immigration.

Dans ce contexte, Donald Trump a proposé de privatiser une partie des opérations de la TSA et de supprimer des milliers de postes, une mesure qui suscite de vives critiques.

Cette situation met en lumière les conséquences concrètes des blocages politiques sur les services publics essentiels, avec un impact direct sur les voyageurs et la sécurité des infrastructures.