Soleil au nord, orages au sud : une France toujours coupée en deux

La France reste sous l’influence d’un contraste marqué entre nord et sud. Au nord, un anticyclone venu de Grande-Bretagne impose un temps sec et souvent ensoleillé, malgré une sensation de fraîcheur accentuée par un vent de nord-est. Les températures restent néanmoins proches, voire légèrement au-dessus des normales de saison.

Une instabilité qui s’installe dans le sud

Dans le sud, l’ambiance devient plus lourde au fil de la journée. En fin d’après-midi, des orages se développent près des reliefs des Pyrénées, du Massif central et des Alpes du Nord. Localisés mais parfois actifs, ils s’expliquent par un air plus humide et instable.

Malgré ces contrastes, la douceur domine à l’échelle du pays. Les températures restent élevées pour la saison et devraient le rester dans les prochains jours, avec le retour progressif d’un temps plus stable et largement ensoleillé.