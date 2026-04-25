Soleil éclatant et températures en forte hausse : un samedi printanier sur toute la France

Un samedi radieux s’annonce sur l’ensemble de la France, avec un soleil largement dominant et une atmosphère douce et agréable. Le temps reste sec sur la quasi-totalité du territoire, offrant une véritable ambiance printanière, propice aux activités en extérieur.

Le risque de pluie est quasiment nul. Seule exception : les Pyrénées, où quelques orages localisés peuvent se développer en cours d’après-midi sous l’effet du relief. Ailleurs, le ciel reste dégagé à peu nuageux, avec un ensoleillement généreux sur près des trois quarts du pays.

La matinée débute toutefois dans la fraîcheur, notamment du centre au nord-est où quelques gelées blanches sont encore possibles. Les températures peuvent descendre jusqu’à -1°C dans certaines vallées abritées de Champagne, de Lorraine ou de Bourgogne. Mais cette fraîcheur est rapidement effacée par le soleil.

Au fil des heures, le thermomètre grimpe fortement, créant une amplitude thermique marquée. Dans certaines régions, l’écart entre le matin et l’après-midi atteint jusqu’à 20°C. Les maximales se situent largement au-dessus des normales de saison, avec un excédent de 4 à 6°C du sud-ouest au nord-est, et jusqu’à +10°C en Bretagne.