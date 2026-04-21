Météo : soleil dominant ce mardi mais un contraste marqué entre fraîcheur au nord et chaleur estivale au sud

Le beau temps s’impose largement ce mardi sur la France, pour le plus grand plaisir des vacanciers. Le soleil domine sur une grande partie du pays, notamment de l’ouest au sud, avec de belles éclaircies tout au long de la journée. Seuls quelques nuages persistent au nord et près des reliefs, sans véritable dégradation.

Au nord et au nord-est, le ciel reste parfois plus mitigé, notamment entre les Hauts-de-France, la Lorraine et l’Alsace, où les passages nuageux sont plus fréquents. L’impression reste toutefois globalement sèche, avec un risque de pluie très limité sur l’ensemble du territoire. Seules de rares ondées ou quelques orages isolés peuvent encore se déclencher en montagne.

Les températures affichent un contraste marqué. La matinée est fraîche sur la moitié nord, avec localement quelques gelées blanches entre le Centre et le nord-est. L’après-midi, le mercure remonte progressivement avec 16 à 20°C dans de nombreuses régions, tandis que le nord-est reste un peu en retrait. Au sud, la douceur est bien plus marquée, avec des températures jusqu’à 8 à 12°C au-dessus des normales.

Cette amélioration s’inscrit dans la durée. Une période stable, sèche et de plus en plus douce s’installe sur le pays, laissant présager une semaine largement ensoleillée et printanière, voire estivale par moments, notamment dans le sud.