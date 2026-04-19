Météo : retour au calme mais baisse des températures au nord, quelques orages au sud dimanche

Après une perturbation discrète samedi, le temps reste globalement calme ce dimanche sur la France, avec un ciel souvent bien ensoleillé. Toutefois, une évolution se fait sentir avec des averses qui concernent l’est du pays en matinée, tandis que quelques orages localisés apparaissent dans le sud au fil de la journée.

Le nord retrouve un temps plus stable grâce au retour d’un anticyclone, mais au prix d’une nette baisse des températures. La matinée s’annonce fraîche avec 4 à 8°C, et les maximales peinent à dépasser 15 à 18°C dans l’après-midi, soit plusieurs degrés de moins que la veille. Les averses matinales, du Grand Est à la Bourgogne, restent faibles et disparaissent rapidement.

Dans le sud, l’ambiance demeure plus douce, voire chaude par endroits. Les températures atteignent encore 25°C entre Toulouse et la Provence. Si le temps reste majoritairement sec, quelques orages isolés peuvent se déclencher dans l’après-midi, surtout près des reliefs des Pyrénées, du Massif central et des Alpes.

Globalement, le contraste reste marqué entre un nord rafraîchi et un sud encore très printanier. En fin de journée, quelques averses isolées pourraient encore se développer près des zones montagneuses, sans véritable dégradation généralisée.