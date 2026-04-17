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Jusqu’à 28°C ce vendredi : un temps quasi estival s’installe en France

17 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Jusqu’à 28°C ce vendredi : un temps quasi estival s’installe en France
Jusqu’à 28°C ce vendredi : un temps quasi estival s’installe en France

Ce vendredi s’annonce particulièrement agréable avec un soleil généreux sur près de 80 % du territoire. Les températures poursuivent leur hausse, atteignant des niveaux dignes d’un début d’été, notamment dans le sud où le thermomètre grimpe à 25°C à Toulouse et Montpellier, jusqu’à 26°C à Bordeaux, voire 28°C localement dans l’arrière-pays méditerranéen.

Seul bémol, le nord-ouest reste sous l’influence d’une masse d’air plus humide. Entre la Bretagne, la Normandie et le nord des Pays de la Loire, les nuages sont plus présents et limitent l’ensoleillement. Ailleurs, le temps reste sec et lumineux, même si quelques passages nuageux circulent l’après-midi en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.

L’amplitude thermique est marquée entre le matin et l’après-midi, notamment du centre au nord-est et dans le sud. Les écarts atteignent souvent 15°C, obligeant à adapter sa tenue au fil de la journée. Cette douceur généralisée, largement au-dessus des normales de saison, confirme l’installation d’un temps printanier très avancé sur l’ensemble du pays.

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