Le Chili lance son premier vol d’expulsion, symbole d’un durcissement de sa politique migratoire

Le gouvernement chilien a effectué son premier vol d’expulsion dans le cadre de son nouveau plan migratoire, marquant une étape concrète dans la politique de fermeté promise par le président José Antonio Kast. Cette opération illustre la volonté des autorités de renforcer les contrôles sur l’immigration.

Selon le vice-ministre de l’Intérieur, Maximo Pavez, un avion transportant 40 ressortissants étrangers a décollé de la ville d’Iquique, dans le nord du pays. Les personnes expulsées ont été renvoyées vers la Bolivie, la Colombie et l’Équateur.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à durcir les règles migratoires depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement le 11 mars. « Ce vol, le premier d’une longue série, s’inscrit dans le cadre d’un engagement et d’un plan de réforme de l’immigration », a déclaré Maximo Pavez, ajoutant que ces mesures seraient désormais intensifiées de manière planifiée.

Parmi les personnes expulsées, 15 l’ont été en vertu de décisions judiciaires liées à des infractions telles que le vol ou des délits liés aux stupéfiants. Les 25 autres cas relèvent de situations administratives, notamment des irrégularités dans leur statut migratoire.

Les autorités n’ont pas précisé le nombre de vols d’expulsion prévus chaque mois, mais ont laissé entendre que ce type d’opération pourrait devenir régulier. Cette politique pourrait susciter des débats, alors que la gestion de l’immigration reste un sujet sensible au Chili comme dans de nombreux pays de la région.

Avec ce premier vol, le gouvernement chilien envoie un signal clair sur sa volonté d’appliquer une ligne plus stricte en matière migratoire, tout en s’exposant à des critiques potentielles sur les implications humaines et juridiques de ces mesures.