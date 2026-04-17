Un tanker libérien touché par une attaque de drones en mer Noire, des victimes civiles dans le sud de la Russie

Une série d’attaques de drones attribuées à l’Ukraine a visé dans la nuit du 15 au 16 avril plusieurs zones du kraï de Krasnodar, dans le sud de la Russie, touchant à la fois des infrastructures côtières, des zones résidentielles et un navire civil en mer. Selon les autorités russes, un tanker pétrolier battant pavillon libérien a été frappé dans les eaux territoriales russes.

D’après le Comité d’enquête russe, le capitaine du navire, de nationalité turque, a été blessé lors de l’attaque et hospitalisé. Les enquêteurs ont procédé à une première évaluation des dégâts sur le tanker et ont ordonné des expertises, notamment en matière d’explosifs, afin de déterminer les circonstances précises de l’incident.

Les frappes ont également touché plusieurs localités côtières, dont Touapsé, Novorossiïsk, Sotchi et Dagomys. À Touapsé, la zone la plus durement affectée, deux personnes ont été tuées, dont une adolescente de 14 ans, et sept autres blessées. Des fragments de drones ont endommagé 24 maisons individuelles, six immeubles résidentiels, deux établissements scolaires ainsi qu’une école de musique.

Des débris sont également tombés dans des quartiers résidentiels et à proximité d’infrastructures portuaires. À Novorossiïsk, un navire civil a été touché, provoquant un incendie et faisant un blessé. Près de Sotchi, des dégâts ont été signalés sur des habitations privées et un jardin d’enfants.

Face à l’ampleur des destructions, les autorités locales ont instauré un régime d’état d’urgence dans certaines zones, et les cours ont été suspendus. Une enquête pénale pour « acte terroriste » a été ouverte par les autorités russes, qui affirment vouloir identifier les responsables de l’ensemble de ces attaques visant, selon elles, des cibles civiles.