Polémique à Washington : le chef du Pentagone compare les journalistes aux ennemis de Jésus

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a suscité une vive controverse en invoquant des passages bibliques pour attaquer les médias, allant jusqu’à comparer les journalistes aux adversaires de Jésus-Christ. Cette sortie intervient dans un contexte de tensions accrues autour de la guerre contre l’Iran et des relations de plus en plus conflictuelles entre l’administration Trump et la presse.

Lors d’une intervention, Hegseth a accusé les médias de couvrir de manière biaisée le conflit israélo-américain contre l’Iran, dénonçant une hostilité constante envers le président Donald Trump. Pour appuyer ses propos, il a fait référence à des figures bibliques, évoquant ceux qui « complotaient comment le détruire », en établissant un parallèle direct avec les journalistes.

Ces déclarations s’inscrivent dans un climat déjà tendu entre le gouvernement et les médias, notamment en raison de différends juridiques liés aux règles d’accréditation au Pentagone. L’administration cherche à encadrer davantage l’accès des journalistes, une démarche vivement critiquée par plusieurs organisations de presse.

La polémique a également pris une dimension religieuse, alors que le pape Léon XIII a condamné l’utilisation de références religieuses à des fins politiques et militaires. Le souverain pontife, premier pape né aux États-Unis, s’est montré critique à l’égard de la guerre en cours, accentuant les divergences avec Washington.

Au-delà des réactions immédiates, ces propos illustrent l’escalade des tensions dans le débat public américain, où les questions de sécurité, de religion et de liberté de la presse s’entremêlent de plus en plus. Ils pourraient également renforcer les critiques sur la gestion de la communication autour du conflit.

Dans un contexte international déjà instable, cette controverse risque d’alimenter davantage les divisions internes aux États-Unis, tout en attirant l’attention sur le rôle des médias et la place du discours religieux dans la sphère politique.