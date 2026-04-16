Trump affirme que le cessez-le-feu entre le Liban et Israël «inclura le Hezbollah», et demande au pape de comprendre que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire

Le président américain Donald Trump a affirmé ce jeudi que le cessez-le-feu annoncé entre le Liban et Israël « inclura le Hezbollah », faisant de cette précision l’élément central de sa communication sur la désescalade en cours. Selon Donald Trump, les deux pays ont accepté une trêve de 10 jours, censée entrer en vigueur dans la soirée, avec l’ambition affichée d’ouvrir ensuite des discussions plus larges sur la sécurité et sur une possible stabilisation durable de la frontière libano-israélienne.

Cette formulation est loin d’être anodine. Depuis plusieurs jours, la question essentielle était précisément de savoir si un cessez-le-feu entre Israël et le Liban pouvait réellement s’appliquer au Hezbollah, acteur central du conflit sur le terrain. En assurant que la trêve « inclura le Hezbollah », Donald Trump cherche à présenter cet accord comme plus large qu’une simple pause diplomatique entre États, alors même que la réalité politique et militaire au Liban reste beaucoup plus complexe.

Par ailleurs, le président américain a indiqué que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun seraient être invités à la Maison Blanche : « Je vais les inviter pour les premières discussions significatives entre Israël et le Liban depuis 1983. Les deux pays veulent voir la paix ».

Une annonce américaine, mais un flou persistant côté libanais

Selon Donald Trump, le cessez-le-feu a été obtenu après des échanges avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun. Le président américain a aussi assuré que les dirigeants israélien et libanais devaient parler dans la journée et a même évoqué une possible rencontre à la Maison Blanche dans les jours à venir. Mais côté libanais, le ton est beaucoup plus prudent : Beyrouth a indiqué ne pas être au courant d’un tel échange direct, ce qui entretient un décalage entre le récit américain et la position officielle libanaise.

Ce flottement fragilise d’emblée la portée politique de l’annonce. Car si Donald Trump veut apparaître comme l’artisan d’une désescalade régionale, il reste à savoir si toutes les parties adhèrent réellement aux termes qu’il présente comme acquis. Le Liban, dont le gouvernement n’exerce pas un contrôle total sur le Hezbollah, avance avec prudence sur une question où la souveraineté de l’État, l’équilibre confessionnel interne et la pression israélienne se mêlent étroitement.

Le Hezbollah dit qu’il respectera la trêve, mais « de manière prudente »

Peu avant et après les déclarations de Donald Trump, le député du Hezbollah Ibrahim Moussaoui a indiqué que le mouvement respecterait le cessez-le-feu « de manière prudente ». Cette formule résume à elle seule l’ambiguïté du moment : le mouvement pro-iranien ne ferme pas la porte à la trêve, mais il ne donne pas non plus un blanc-seing à un arrangement qui pourrait, à ses yeux, consacrer une liberté d’action israélienne au Liban.

Le Hezbollah a d’ailleurs fait savoir que toute trêve ne pouvait être acceptable si elle permettait à l’armée israélienne d’opérer librement sur le territoire libanais. Autrement dit, même si Donald Trump affirme que le cessez-le-feu « inclura le Hezbollah », le mouvement chiite pose déjà ses réserves et rappelle qu’il n’entend pas se laisser marginaliser dans une séquence diplomatique négociée d’abord entre Washington, Beyrouth et Jérusalem.

Israël accepte la trêve, sans renoncer à ses objectifs contre le Hezbollah

Du côté israélien, Benjamin Netanyahu a accepté le principe d’un cessez-le-feu de 10 jours, mais sans donner le sentiment d’un recul stratégique. Les informations disponibles indiquent qu’Israël continue d’exiger un affaiblissement majeur du Hezbollah, voire son démantèlement dans le sud du Liban, tout en souhaitant conserver une marge de sécurité sur le terrain. En clair, la trêve ne signifie pas, à ce stade, un abandon des objectifs militaires israéliens.

C’est là tout le paradoxe de l’annonce de Donald Trump : il présente un cessez-le-feu comme une percée diplomatique majeure, alors que chacune des parties continue de défendre des lignes rouges difficiles à concilier. Israël veut neutraliser le Hezbollah. Le Hezbollah refuse toute trêve qui entérinerait une domination israélienne. Et le Liban tente de préserver sa position institutionnelle sans apparaître comme simple spectateur d’un affrontement décidé ailleurs.

La trêve entre l’Iran et les États-Unis reste fragile

L’annonce sur le front libano-israélien arrive alors que le cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis est entré dans sa deuxième semaine. Cette trêve, encore fragile, n’a pas mis fin à la pression exercée par Washington sur Téhéran. Au contraire, les États-Unis continuent de combiner diplomatie, démonstration de force militaire et pression économique dans l’espoir d’obtenir des concessions iraniennes, notamment sur le dossier nucléaire.

La question libanaise apparaît donc comme un prolongement direct de la confrontation régionale entre l’axe américano-israélien et les forces soutenues par l’Iran. Le Hezbollah, allié historique de Téhéran, se retrouve de facto au centre d’un double enjeu : militaire sur le terrain libanais, diplomatique dans le bras de fer plus large qui se joue autour de l’Iran. C’est aussi pour cela que la phrase de Donald Trump sur un cessez-le-feu qui « inclura le Hezbollah » a immédiatement pris une dimension géopolitique plus large.

Le blocus naval américain contre l’Iran continue de durcir le rapport de force

En parallèle de cette séquence diplomatique, le blocus naval américain a déjà empêché plusieurs navires de quitter les ports iraniens. Le chiffre de 10 navires bloqués ou refoulés circule dans les derniers développements sur la crise, illustrant la volonté de Washington de maintenir une pression maximale sur Téhéran malgré la trêve en cours. Cette stratégie montre que la Maison Blanche cherche à négocier sans desserrer l’étau.

Autrement dit, l’administration de Donald Trump tente de mener deux opérations en même temps : obtenir un apaisement visible sur le front libano-israélien, et garder un rapport de force très dur contre l’Iran. Cette simultanéité nourrit d’ailleurs le scepticisme de nombreux observateurs, qui s’interrogent sur la solidité d’un cessez-le-feu régional conclu alors que les mécanismes de confrontation restent, eux, pleinement actifs.

Donald Trump affirme aussi que l’Iran a accepté de céder son uranium enrichi

Sur le front nucléaire, Donald Trump a également assuré que l’Iran avait accepté de céder son uranium enrichi, qu’il désigne régulièrement par l’expression « poussière nucléaire ». Le président américain a estimé qu’il existait désormais de « très bonnes chances » de parvenir à un accord avec Téhéran, présentant cette éventuelle concession iranienne comme l’un des principaux signes d’avancée dans les discussions indirectes entre les deux pays.

À ce stade, cette affirmation reste politiquement majeure, car elle touche au cœur du contentieux entre Washington et Téhéran. Depuis le début de la crise, l’objectif affiché par Donald Trump est d’empêcher l’Iran de conserver une capacité nucléaire militaire potentielle. C’est dans ce cadre qu’il continue de lier la sécurité d’Israël, la guerre au Liban, le rôle du Hezbollah et les négociations nucléaires avec l’Iran dans un même récit stratégique.

Donald Trump relance aussi sa charge contre le pape

Lors de ses déclarations à la Maison Blanche, Donald Trump a une nouvelle fois évoqué le pape, en affirmant qu’il devait comprendre qu’il n’était « pas acceptable » que l’Iran obtienne l’arme nucléaire. Le président américain a également lié cette critique à la situation intérieure iranienne, en évoquant la mort de 42.000 manifestants, pour justifier sa position et marquer son désaccord avec l’approche du souverain pontife.