Inde : Modi veut réserver un tiers des sièges aux femmes, une réforme majeure qui divise la classe politique

Le gouvernement indien a présenté une réforme ambitieuse de son système démocratique, visant à accroître la représentation des femmes au Parlement et à redessiner les circonscriptions électorales. Porté par le Premier ministre Narendra Modi, ce projet suscite déjà de vives tensions avec l’opposition, qui dénonce une manœuvre politique.

Les propositions incluent une augmentation du nombre de sièges au Parlement ainsi que l’instauration d’un quota réservant un tiers des mandats aux femmes, une mesure qui s’étendrait également aux assemblées régionales. Le gouvernement entend ainsi moderniser les institutions et mieux refléter les évolutions de la société indienne.

S’exprimant devant la chambre basse, Narendra Modi a affirmé que ces changements orienteraient le pays vers « une nouvelle direction ». Il a également souligné l’importance d’une plus grande présence féminine dans la vie politique, estimant que « la voix des femmes apportera une force nouvelle, une réflexion novatrice et une plus grande sensibilité » au débat parlementaire.

La réforme prévoit aussi un redécoupage des circonscriptions, basé sur les évolutions démographiques observées depuis le dernier ajustement majeur, effectué après le recensement de 1971. Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité d’adapter la représentation politique à la réalité actuelle du pays.

Mais l’opposition critique fermement le projet, qu’elle juge inconstitutionnel, notamment en ce qui concerne la modification des frontières électorales. Elle accuse le pouvoir de chercher à influencer les résultats des prochaines élections en redessinant les circonscriptions à son avantage.

Sur le plan parlementaire, le gouvernement de Narendra Modi ne dispose pas de la majorité qualifiée des deux tiers requise pour faire adopter ces réformes. Il devra donc convaincre certains partis d’opposition ou formations minoritaires pour espérer faire aboutir ce chantier, qui pourrait profondément transformer le paysage politique indien.