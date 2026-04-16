La Turquie presse Washington et Téhéran de négocier pour mettre fin à la guerre

La Turquie a appelé les États-Unis et l’Iran à adopter une approche « constructive » dans leurs discussions afin de parvenir à une issue au conflit en cours. Ankara a réaffirmé son soutien aux efforts diplomatiques visant à mettre fin aux hostilités, alors qu’un fragile cessez-le-feu est observé depuis deux semaines.

Dans un contexte régional sous haute tension, la Turquie, membre de l’OTAN et voisine directe de l’Iran, a indiqué maintenir des contacts étroits avec les différentes parties impliquées. Elle échange notamment avec Washington, Téhéran et le Pakistan, ce dernier jouant un rôle de médiateur dans les discussions.

Les autorités turques ont, à plusieurs reprises, exhorté à la cessation des combats, mettant en avant la nécessité d’un dialogue pour éviter une escalade durable. Cette position s’inscrit dans la volonté d’Ankara de jouer un rôle actif dans la stabilisation de la région, tout en préservant ses relations avec les différents acteurs.

Le cessez-le-feu en vigueur, bien que limité dans le temps, offre une fenêtre d’opportunité pour relancer les négociations. Toutefois, les divergences persistantes entre les États-Unis et l’Iran rendent toute avancée diplomatique incertaine.

Face à ces enjeux, la Turquie insiste sur l’importance de discussions sérieuses et pragmatiques, estimant que seule une solution négociée permettra d’éviter une aggravation du conflit et ses répercussions sur l’ensemble du Moyen-Orient.