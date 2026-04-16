Meghan Markle dit avoir subi 10 ans d’attaques en ligne depuis sa relation avec le prince Harry

Meghan Markle a déclaré ce jeudi avoir été visée par des attaques en ligne pendant 10 ans, lors d’un échange avec de jeunes participants organisé par l’association australienne Batyr, spécialisée dans la santé mentale.

L’intervention s’est tenue à la Swinburne University of Technology, à Hawthorn, dans l’agglomération de Melbourne, au troisième jour du déplacement australien du couple.

« Harcelée » et « attaquée » pendant une décennie

Face aux jeunes présents, la duchesse de Sussex a affirmé avoir été « harcelée » et « attaquée » de manière continue depuis le début de sa relation avec le prince Harry.

Elle a également déclaré avoir été, à une période, « la personne la plus trollée au monde ».

Une discussion centrée sur les effets des réseaux sociaux

Cette prise de parole a eu lieu dans une discussion consacrée aux conséquences des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes.

Batyr est une organisation australienne engagée dans la prévention, l’intervention précoce et la réduction de la stigmatisation liée aux troubles psychiques chez les jeunes.

Le prince Harry salue la législation australienne

Lors du même échange, le prince Harry a salué la décision de l’Australie d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

Il a qualifié cette mesure d’initiative de leadership, tout en précisant qu’il n’était pas présent pour débattre du bien-fondé de cette interdiction.

Une loi entrée en vigueur en décembre 2025

L’Australie est devenue en décembre 2025 le premier pays à adopter une telle interdiction. La mesure vise notamment TikTok, YouTube, Instagram et Facebook.

Le duc et la duchesse de Sussex effectuent un voyage de quatre jours en Australie. Le programme comprend plusieurs engagements publics liés à la santé mentale, aux anciens combattants et à leurs activités philanthropiques.

Depuis plusieurs années, Meghan Markle et le prince Harry interviennent régulièrement sur les effets du harcèlement en ligne et sur les conséquences des usages numériques sur la santé mentale.