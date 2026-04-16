Katy Perry accusée d’agression sexuelle par l’actrice Ruby Rose: une enquête ouverte

En Australien, la police de l’État de Victoria a confirmé l’ouverture d’une enquête pour agression sexuelle après des accusations rendues publiques par l’actrice australienne Ruby Rose contre la chanteuse américaine Katy Perry.

Dans plusieurs publications ensuite supprimées des réseaux sociaux, Ruby Rose a affirmé que Katy Perry l’aurait agressée dans une boîte de nuit à Melbourne il y a près de vingt ans. L’actrice australienne, âgée de 40 ans et connue notamment pour son rôle dans la série Orange Is the New Black, a ensuite indiqué mardi avoir finalisé ses déclarations auprès de la police.

Ruby Rose dit ne plus pouvoir s’exprimer publiquement

Dans un message publié après ses premières accusations, Ruby Rose a expliqué avoir terminé l’ensemble de ses démarches auprès des autorités. Elle a précisé qu’en raison de cette procédure, elle ne pouvait désormais plus s’exprimer publiquement sur l’affaire.

De son côté, la police de l’État de Victoria n’a pas cité nommément Katy Perry, mais a fait savoir qu’elle enquêtait sur « une agression sexuelle remontant à 2010 et survenue à Melbourne ». Les autorités ont ajouté : « L’enquête étant toujours en cours, il serait inapproprié de faire d’autres commentaires à ce stade ».

Katy Perry conteste fermement les accusations

L’entourage de Katy Perry, 41 ans, a fermement rejeté les accusations formulées par Ruby Rose. Un représentant de la chanteuse a déclaré que « les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose à propos de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais constituent également des mensonges dangereux et irresponsables ».

À ce stade, l’enquête annoncée par la police est toujours en cours et aucune autre précision officielle n’a été communiquée publiquement.