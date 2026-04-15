Le prince Harry: « Devenir père m’a obligé à régler ce que je portais depuis longtemps »

En déplacement à Melbourne, le prince Harry a pris la parole lors d’un événement consacré à la santé mentale des hommes et à la parentalité. Devant un public composé de professionnels, de pères de famille et d’acteurs du monde sportif, le duc de Sussex a livré un témoignage personnel sur les bouleversements qu’il a traversés au moment de devenir père.

Harry a expliqué qu’avant même la naissance de ses enfants, Archie et Lilibet, il avait compris qu’il devait affronter une partie de son passé. Il a raconté avoir entrepris un travail thérapeutique pour ne pas laisser ses blessures personnelles peser sur sa vie de famille et sur son rôle de père, affirmant : « Devenir père m’a obligé à régler ce que je portais depuis longtemps ». Son objectif, a-t-il dit, était d’arriver à la paternité dans le meilleur état possible, avec davantage de stabilité émotionnelle

Le passage le plus marquant de son intervention a porté sur le sentiment de décalage qu’il dit avoir ressenti au début de la paternité. Harry a décrit une expérience intime rarement formulée publiquement par des personnalités de ce rang : celle d’un père qui observe la grossesse, l’accouchement et l’arrivée de l’enfant avec amour, mais aussi avec une forme de distance et de confusion.

Un message clair aux hommes : parler au lieu de s’enfermer

Le prince Harry a ensuite lancé un appel direct aux pères et futurs pères. Son message est simple : il ne faut ni s’isoler, ni culpabiliser lorsqu’on se sent dépassé. Selon lui, la parentalité confronte les hommes à des émotions qu’ils n’avaient parfois jamais apprises à reconnaître ni à exprimer.

Pour rappel, des études montrent que de nombreux nouveaux pères ne sont jamais interrogés sur leur état psychologique pendant la grossesse de leur partenaire ni dans les mois qui suivent la naissance. Une part importante d’entre eux dit également se sentir plus seule, plus fragilisée ou moins bien préparée qu’elle ne l’imaginait durant la première année de parentalité.